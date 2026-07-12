Fiorentina, Comuzzo ayrılıyor: Bournemouth, Torino’ya meydan okuyor

Fiorentina, Paratici’nin büyük çabaları sayesinde transfer piyasasında kesinlikle en aktif takımlardan biri. En önemli hamleler özellikle savunma hattında, Gremio’dan güçlü Brezilyalı savunma oyuncusu Viery ve Tottenham’dan Rumen Dragusin’in transferleriyle gerçekleştirildi.

2005 doğumlu savunma oyuncusu Pietro Comuzzo, şu anda kadroda yer bulamıyor ve menajeriyle birlikte yeni bir spor projesi aramak üzere takım değiştirmeyi değerlendiriyor. Haber merkezimize ulaşan bilgilere göre, hem Torino hem de İngiliz takımı Bournemouth, Comuzzo hakkında bilgi talebinde bulundu.