Fiorentina, Chiesa'nın transferine izin verecek

Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın sahibi Rocco Commisso, uygun bir teklif geldiği takdirde Federico Chiesa'yı satabileceklerini söyledi.

, , ve gibi önemli kulüpler 'nın genç yıldız adayı Federico Chiesa ile ilgileniyor.

Bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Chiesa için İtalyan kulübün sahibi Rocco Commisso, oyuncunun Juventus'a gitmek istediği takdirde buna engel olmayacaklarını ifade etti.

La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan Commisso "Chiesa geleceği hakkına karar vermek zorunda. Eğer ayrılmak istiyorsa ve uygun bir teklif gelirse gitmesine izin vereceğiz. Chiesa, kulübü ve beni biliyor eğer burada kalırsa Floransa'da neler bulabileceğinin de farkında. Chiesa, Juventus'a gitmek isterse buna engel olmayacağız. O bence Avrupa'nın en iyi oyuncusu olabilir" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Commisso geçtiğimiz Temmuz ayında ise Chiesa'yı satmak gibi bir hata yapmayacaklarını söylemişti.