Finger cevaplıyor... Dünya Kupası'ndan sonra su içme molaları devam edecek mi?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsène Wenger, 2026 Dünya Kupası’nda ilk kez uygulanan su molalarının maçların seyrini veya sonuçlarını etkilemediğini vurguladı; ancak bu uygulamanın gelecekte devam edip etmeyeceğine ilişkin kararın henüz kesinleşmediğini belirtti.

FIFA, her devrenin ortasında üçer dakikalık iki mola süresi getirmiş ve bu uygulamanın 2026 Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarda zorunlu olarak uygulanmasını kararlaştırmıştı; ancak bu önlem, dünya çapındaki futbol müsabakalarında hâlâ yaygın olarak benimsenmiş değil.

Futbol yöneticileriyle yapılan röportajlara göre, su molaları önümüzdeki dönemde yayın hakları müzakerelerinin en önemli konularından biri haline gelme ihtimali yüksek; zira yayıncı kanallar bu molaları ticari reklam araları eklemek için bir fırsat olarak görüyor.

"Hollywood Reporter" dergisine göre, bu yıl ABD'de turnuva maçlarını yayınlayan "Fox" kanalı, sadece su molaları sırasında yayınlanan reklamlardan en az 250 milyon dolar gelir elde edecek.

FIFA, Dünya Kupası'nın ardından, turnuvada uygulanmasının ardından su molaları konusunda kapsamlı bir analiz yapılacağını açıkladı; bu karar, öfkeli tepkilere ve geniş çaplı eleştirilere yol açmıştı.

Finger, bir basın toplantısında şunları söyledi: "Su molalarının Dünya Kupası'ndan sonra da devam edeceği kesin mi? Hayır, bazı durumlarda insanlar bundan hoşlanmadı ve Dünya Kupası'nın ardından bunların etkisini analiz etmemiz gerekiyor. Bana göre bu, maçların sonuçlarını değiştirmiş gibi görünmüyor, ancak biz futbol izleyenlere hizmet etmek için buradayız ve turnuva bittikten sonra sonuçlara varacağız."

Finger sözlerine şöyle devam etti: “Bazı maçlarda bu gerçekten gerekliydi ve maçların yönetilme şekli konusunda herhangi bir farklılık istemediğimiz için, turnuvanın başından itibaren tüm karşılaşmalarda bunu uygulamaya karar verdik. Turnuva bittikten sonra derinlemesine bir analiz yapacağız.”

İspanya Milli Takımı, bugün Pazar günü, turnuva boyunca açık hava sahalarında oynayacağı ikinci maçına çıkacak ve New Jersey eyaletindeki "MetLife" Stadyumu'nda Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı ile karşılaşacak.

Her devrenin ortasında uygulanan su molaları, stadyumlardaki taraftarlar arasında şiddetli yuhalamalara neden olurken, bazı eski futbolcular tarafından da eleştirildi.

Bu molalar, oyuncuların ABD, Kanada ve Meksika’daki yaz sıcağıyla başa çıkabilmelerine yardımcı olmak amacıyla kabul edildi; ancak FIFA, hava durumu, stadyum veya maçın oynanacağı yer ne olursa olsun bu molaların uygulanmasını şart koştu.

Turnuva kapsamında Atlanta, Dallas, Houston ve Vancouver’daki dört kapalı stadyumda maçlar oynandı; buna rağmen, maç yönetim mekanizmasının tekdüzeliğini korumak amacıyla bu stadyumlarda da su molaları uygulandı.

Teknik direktörler bu araları sanki mola zamanlarıymış gibi değerlendirerek, maçlar sırasında oyunculara taktik talimatlar verdiler.

FIFA, 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda ilk kez “soğuma araları” uygulamasını getirmişti. Bu karar, bir iş mahkemesinin, sıcaklık 89,6 derece Fahrenheit’e ulaştığında oyuncuların maçlar sırasında dinlenme aralarına çıkmasını zorunlu kılması üzerine alınmıştı.

Şu anda, dünya çapındaki çoğu ligde, hava durumu tahminlerine göre veya maç hakeminin takdirine bağlı olarak maçlar sırasında molalara izin veren kurallar uygulanmaktadır.