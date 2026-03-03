Finalissima 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz: İspanya - Arjantin, bilet fiyatları, Lusail Stadyumu ve daha fazlası

Mart ayında dünyanın dört bir yanından birçok ülke 2026 Dünya Kupası'na katılmak için mücadele ederken, dünyanın en iyi iki takımı İspanya ve Arjantin, Finalissima şampiyonluğu için Katar'da karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici futbol karşılaşması için biletlerinizi şimdi ayırtın.

Finalissima 2026, önceki Güney Amerika ve Avrupa şampiyonalarının kazananları arasında düzenlenen kıtalararası karşılaşmanın dördüncü edisyonu, ancak Asya'da oynanacak ilk karşılaşma olacak.

Asya'nın şu anda en büyük ikinci stadyumu ve 2022 FIFA Dünya Kupası Finali'nin ev sahibi olan Lusail Stadyumu, bu epik karşılaşmanın sahnesi olacak.

Finalissima 2026: İspanya - Arjantin maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Bilet 27 Mart Cuma İspanya - Arjantin (21:00) Lusail Stadyumu (Lusail, Katar) Bilet

Finalissima 2026: İspanya - Arjantin biletlerini nasıl satın alabilirim?

Euro 2024 şampiyonu İspanya ile Copa America 2024/Dünya Kupası 2022 şampiyonu Arjantin arasında oynanacak Finalissima 2026 biletlerinin satışları 25 Şubat Çarşamba günü başladı ve taraftarlar "Road To Qatar" sitesinden resmi biletleri satın alabildiler.

Beklendiği gibi talep son derece yüksekti ve 80.000 resmi bilet 2 saat içinde tükendi.

Ancak, İspanya ve Arjantin'in karşı karşıya gelmesini izleme umudunu henüz kaybetmeyin, çünkü taraftarlar StubHub gibi ikincil pazarlarda son dakika seçenekleri için bilet satın alabilirler.

Finalissima 2026: İspanya - Arjantin biletleri: Fiyatları ne kadar?

Finalissima bilet fiyatları, Lusail stadyumundaki konuma göre değişiklik gösteriyordu. Resmi kategoriler şöyleydi:

Kategori 1 (yan tribünlerin alt katları): 1200 SAR (271 €)

1200 SAR (271 €) Kategori 2 (köşe bölümleri ve yan tribünlerin üst katları): 600 SAR (135 €)

600 SAR (135 €) Kategori 3 (gollerin arkası): 1200 SAR (271 €)

Ek bilgi için Road To Qatar sitesini ve mevcut biletlerin durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

Katar Futbol Festivali 2026 programı nedir?

Finalissima, 2026 Katar Futbol Festivali'nin odak noktasıdır.

26 Mart Perşembe günü başlayıp 31 Mart Salı günü sona erecek olan festivalde, ev sahibi ülke Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Sırbistan'ın katılımıyla toplam altı maç oynanacak.

Katar Futbol Festivali maçlarının tam listesi aşağıdaki gibidir:

Tarih ve Saat (Yerel) Maç Yer Bilet 26 Mart 2026, 17:00 Katar - Sırbistan Jassim bin Hamad Stadyumu Bilet 26 Mart 2026, 20:00 Mısır - Suudi Arabistan Ahmad bin Ali Stadyumu Bilet 27 Mart 2026, 21:00 Finalissima 2026: İspanya - Arjantin Lusail Stadyumu Bilet 30 Mart 2026, 17:00 Suudi Arabistan - Sırbistan Jassim bin Hamad Stadyumu Bilet 30 Mart 2026, 20:00 Mısır - İspanya Lusail Stadyumu Bilet 31 Mart 2026, 19:00 Katar - Arjantin Lusail Stadyumu Bilet

Finalissima 2026'dan ne beklemeli: İspanya - Arjantin

İspanya ve Arjantin, dolup taşan kupa dolaplarına yeni kupalar eklemeye devam ediyor ve şimdi de daha fazlasını hedefliyorlar.

İspanya, geçen yıl UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu savunmada başarısız olmuş olabilir, ancak 2024'te dördüncü kez üst üste Avrupa şampiyonluğu unvanını kazanarak yaklaşan Finalissima'da yerini aldı.

Arjantin, 2022'de üçüncü kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandığından beri hız kesmedi. Copa America 2024'te rekor kıran 16. kez şampiyon olarak bu heyecan verici maça katılmaya hak kazandılar.

La Albiceleste (Beyaz ve Gök Mavisi), şimdiye kadar düzenlenen üç turnuvanın ikisinde galip gelerek Finalissima'nın tüm zamanların en çok kazananları listesinin başında yer alıyor. İlk başarıları 1993 yılında, Diego Maradona liderliğindeki takımın penaltılarda Danimarka'yı yenerek kupayı kazanmasıyla geldi.

Bu etkinlik üçüncü kez küresel futbol takvimine girene kadar 29 yıllık bir ara olabilir, ancak Arjantin tacını kaybetmeyi reddetti. Messi'nin motivasyonuyla 2022'de Wembley'de İtalya'yı 3-0 mağlup eden Arjantin, şık bir savunma sergiledi.

Arjantin, 2022'de Lusail Stadyumu'nda Dünya Kupası'nı kaldırdığından bu yana ilk kez Katar'a dönmeye hazırlanıyor. Hem Arjantin hem de İspanya, bu yaz Kuzey Amerika'da zafer arayışına odaklanmaya başlamadan önce, Finalissima şampiyonluğunun getireceği ek motivasyonu çok isterler.

İspanya ve Arjantin yıllar boyunca birçok kez karşılaştı, ancak bu iki ülkenin son kez rekabetçi bir maçta karşılaştığı 1966 Dünya Kupası'na kadar gitmek gerekiyor. Arjantin, çeyrek finale yükselirken grup aşamasında 2-1 galip geldi, İspanya ise eleme turları öncesinde turnuvadan elendi.