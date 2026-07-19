Finalin kahramanı… Emiliano, İspanya’nın tarihi bir zafer kazanmasını engelledi

İspanya milli takımı, uzatmaların ardından Arjantin’i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Arjantin milli takım oyuncuları, 120 dakika boyunca İspanyol "Matador"lara ayak uyduramadı.

Ancak Arjantinli kaleci Emiliano Martínez, sayısız tehlikeli şutu kurtararak maçın tartışmasız kahramanı oldu.

90 dakika boyunca Arjantin milli takımı, İspanyol kalecinin kalesine tek bir şut bile çekemedi; buna karşılık İspanyol oyuncular, Emiliano’nun kalesine 14 şut attı.

Emiliano Martínez, İspanyolların ataklarını ustaca savuşturdu ve maçın ilk dakikalarından itibaren kalesini gole kapatmak için uyanık kaldı.

Lamine Yamal, 5. dakikada güçlü bir şutla Emiliano’yu şaşırtmaya çok yaklaştı, ancak Tango’nun kalecisi görevini başarıyla yerine getirdi.

39. dakikada Oyarzabal, ceza sahası kenarından güçlü bir şut çekti, ancak Emiliano topu sağlam bir şekilde kontrol etti.

66. dakikada Emiliano Martínez, oyuna sonradan giren Ferran Torres’in güçlü kafa vuruşunu muhteşem bir şekilde kurtardı; 77. dakikada ise Pau Kubarsi’nin şutunu da engelledi.