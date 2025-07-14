Finale damga vuran Palmer'dan küçümseyenlere cevap! 'Şüpheyle yaklaşıyorlardı ama...'

Chelsea'nin yıldızı Palmer, Dünya Kulüpler Kupası Finali'nden sonra açık konuştu.

NE OLDU?

İngiliz milli oyuncu, Stamford Bridge'deki iki sezonu boyunca Maviler için vazgeçilmez bir figür oldu. Batı Londra'daki ilk sezonunun sonunda PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

BÜYÜK RESİM

Palmer, 2025'te Chelsea'nin daha fazla büyük kupa kazanmasında Konferans Ligi finalini aydınlattı ve Kulüpler Dünya Kupası finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'e karşı alınan 3-0'lık muhteşem galibiyette iki gol atarak yine en iyi performansını büyük güne sakladı.

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PALMER NE DEDİ

New Jersey'deki maçtan sonra DAZN'a konuşan ve bir de asist yapan Palmer, Maviler'in transfer politikasıyla ilgili sorular arasında Enzo Maresca'nın neler başardığı sorulduğunda şunları söyledi: "Özel, önemli bir şey inşa ediyor. Genç bir takım. Herkes sezon boyunca hakkımızda çok konuştu ama doğru yolda olduğumuzu hissediyorum."

BİLİYOR MUSUN?

"Finalleri severim" diyen Palmer, Chelsea'nin gezegendeki en iyi takım olarak kabul edilme hakkını kazanmasıyla ilgili olarak şunları ekledi: "Harika bir duygu. Daha da iyisi, çünkü maçtan önce herkes bize şüpheyle yaklaşıyordu. Harika bir takıma karşı sahaya çıkıp mücadele etmek güzel."

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CHELSEA'NIN SONRAKİ ADIMLARI NE?

Chelsea, son transfer döneminde Joao Pedro ve Liam Delap gibi isimleri kadrosuna katarak büyük paralar harcadı ve 2025-26 sezonuna odaklanmadan önce kısa bir ara verecek. Bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecekler.