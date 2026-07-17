Finalden önce... Messi heyecanı, New York’u Arjantin’in kalesine dönüştürdü

"Marca" gazetesinin haberine göre, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde New York şehri, Arjantin milli takımını İspanya ile oynayacağı merakla beklenen maçta desteklemek üzere şehre akın eden muazzam sayıda Arjantinli taraftarın etkisiyle olağanüstü bir coşku yaşadı.

Mavi ve beyaz renklerle donanmış sokaklar, uçak biletleri ve ulaşım araçları için yaşanan yoğun talep arasında şehir, sanki başkent Buenos Aires'teki bir atmosferi yaşıyor gibi görünüyor. Bu manzara, "Tango" milli takımı ve Lionel Messi'nin sahip olduğu muazzam taraftar etkisini yansıtıyor.

New York'un final maçı sırasında yoğun bir Arjantinli taraftar akınına sahne olması bekleniyor. Bu da, İspanya milli takımının New Jersey eyaletindeki "MetLife" stadyumunun tribünlerinde ve "Büyük Elma"nın sokaklarında azınlıkta kalacağı anlamına geliyor; zira şehir, milli takımlarını desteklemek için gelen taraftarlarla şimdiden dolmaya başladı.

Arjantin basınının tahminlerine göre, maç günü yaklaşık 50 bin taraftar, final maçı biletine sahip olsun ya da olmasın, Arjantin milli takım forması giyecek; ancak elbette bu sayının tamamının stadyuma girmesi imkânsız. Ayrıca, maçı izleme talebinin artmasıyla birlikte bilet karaborsa piyasasında fiyatlarda muazzam bir artış yaşandı.

Seyirci kitlesi, yalnızca ABD’de ikamet eden veya ülkelerinden gelen Arjantinlilerle sınırlı değil; “Messi etkisi” olarak bilinen etkenle harekete geçen çok sayıda farklı milletten taraftar da Arjantin milli takımını destekleme akımına katıldı. Bu durum, Arjantin taraftarlarının Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan çeşitli stadyumlarda hakimiyet kurmasına neden oldu.

Bu kitlesel akının işaretleri, İngiltere ile oynanan yarı final maçının bitiminden itibaren ortaya çıkmıştı; maçın oynandığı Atlanta ile ve buradan yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki New York'taki tüm kiralık araçlar, taraftarların finalin yapılacağı yere ulaşmak için en ucuz ve en kolay yol olarak bu seçeneği tercih etmelerinin ardından tükendi.

Aynı bağlamda, Buenos Aires’te yayınlanan “El Economista” gazetesi, milli takımın İngiltere’yi eleyerek finale yükselmesinin hemen ardından taraftarların, ister New York’a ister Miami’ye olsun, Arjantin Havayolları’nın ABD’ye giden tüm uçuşlarındaki koltukları hızla rezerve ettiklerini bildirdi.

Ayrıca Arjantin Havayolları, artan talebi karşılamak için Çarşamba akşamı New York’a iki ek uçuş düzenledi. Bilet fiyatları ekonomi sınıfında yaklaşık 5.000 dolara, business sınıfında ise 10.000 dolara ulaştı; bu durum, Dünya Kupası finali öncesindeki eşi görülmemiş coşkunun yeni bir göstergesi oldu.