Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, geçtiğimiz pazar günü Dünya Kupası finalini kaybeden Arjantin Milli Takımı'na özel bir mesaj gönderdi.

Arjantin, final maçında İspanya karşısında Ferran Torres'in uzatma dakikalarında kaydettiği golle 1-0 mağlup oldu. Böylece Arjantin, 2022'de Katar'da kazandığı dünya şampiyonluğu unvanını savunmayı başaramadı.

Final maçında çok sayıda şiddet olayı yaşandı. Bunların başında Enzo Fernández'in Pau Cubarsí'ye yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart görmesi ve Leandro Paredes'in bitiş düdüğünün çalmasının ardından İspanya Milli Takımı'nın bazı oyuncularına saldırması geliyordu.

Tartışma bununla da sınırlı kalmadı; Arjantinli oyuncular kendi taraftarlarının yanına gitmeye karar verdi ve İspanya Milli Takımı'nın kupayı kaldırışını izlemedi. Bu görüntü tartışmalara yol açtı.

Bu olaylara rağmen Infantino, Instagram hesabından şunları yazdı: "Arjantin Milli Takımı Dünya Kupası'nda ne olağanüstü bir turnuva sundu! Unutulmaz bir geri dönüş ve milyonlara ilham veren bir mücadele ruhu; dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlere hafızalardan silinmeyecek ölümsüz anlar yaşattı."

Şöyle devam etti: "2022'de kupayı kaldırdıktan sonra Dünya Kupası finaline yeniden dönmek, Arjantin futbolunun süregelen üstünlüğünün ve yüksek seviyesinin en güzel kanıtıdır. Bu turnuvayı çok özel kılmaya katkıda bulunduğunuz ve son anlara kadar bu denli büyük bir tutkuyla mücadele ettiğiniz için teşekkür ederiz."