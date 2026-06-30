Final maçına yetişebilecek mi?.. Casemiro, Brezilya'yı beklemeye aldı

Brezilya milli takımının teknik ekibi, Japonya maçında geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle ortaya çıkan endişelerin ardından, tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro’nun 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında forma giyebileceğinin kesinleşmesiyle rahat bir nefes aldı.

İspanyol "Relevo" ağının haberine göre, Casemiro, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ve teknik ekibini rahatlattı ve yaşadığı sorunun sadece bağ kasında bir kramp olduğunu, turnuvada devam etmesini tehdit edecek ciddi bir sakatlık olmadığını vurguladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Japonya karşısında inişli çıkışlı bir gece yaşamıştı. Kendi kalesine bir kendi kalesine gol atarak rakibe üstünlük sağladıktan sonra, hatasını hızlı bir şekilde telafi ederek muhteşem bir kafa vuruşuyla beraberlik golünü attı. ardından kas ağrıları nedeniyle maçın bitimine kadar sahadan ayrılmıştı; bu durum Brezilya kampında endişe yaratmıştı.

Ancak ilk muayeneler bu endişeleri giderdi ve Manchester United oyuncusunun eleme turlarında Brezilya milli takımının kadrosunda yer alacağı kesinleşti.

Oynamaya hazır olmasına rağmen, eski Real Madrid oyuncusu bir sonraki maçta dikkatli davranmak zorunda kalacak; zira yeni bir sarı kart alması, milli takımı çeyrek finale yükselirse bu turda oynamasına engel olacak.

Brezilya milli takımı, önümüzdeki Pazar günü New Jersey’de Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak. “Seleção”, bu maça dünya şampiyonluğuna doğru yoluna devam etmek için güçlü bir favori olarak girecek.