Filistin paylaşımı nedeniyle sözleşmesi feshedilen futbolcu kulübe dava açtı

Filistin için paylaşım yaptığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Anwar El Ghazi, eski kulübü Mainz 05'i mahkemeye verdi.

Anwar El Ghazi kadro dışı bırakılıp gönderilmişti

Şu anda kulüpsüz olan oyuncu mahkemeye gitti

Tazminat alabilir

NE OLDU? Fas asıllı Hollandalı milli futbolcu Anwar El Ghazi, Filistin için sosyal medyadan destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle Mainz 05'ten ayrılmak zorunda kalmıştı. El Ghazi, Alman ekibini mahkemeye verdi ve haksız fesih nedeniyle hakkını hukuki yollardan arayacak.

BÜYÜK RESİM: Şu an kulüpsüz olan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun devre arasında başka bir takıma transfer olması bekleniyor. Alman ekibinden senelik 2.5 milyon euro kazanan El Ghazi, davayı kazanması durumunda tazminat hakkı elde edecek.

NE SÖYLENMİŞTİ? Anwar El Ghazi yaşananlarla ilgili şunları söylemişti: "Pozisyonumdan dolayı pişmanlık ya da vicdan azabı duymuyorum. Söylediklerimle arama mesafe koymuyorum ve bugün ve her zaman, son nefesime kadar, insanlığın ve ezilenlerin yanındayım."