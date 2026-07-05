Filistin Birliği, Hüsam Hasan’a bir mektup gönderdi

Filistin Futbol Federasyonu, Mısır milli takımının teknik direktörü Hossam Hassan’a önemli bir mesaj gönderdi.

Firavunlar'ın Avustralya'yı mağlup ederek Dünya Kupası son 16 turuna tarihi bir şekilde yükselmesini kutlamaları sırasında Hossam Hassan, Filistin bayrağını dalgalandırdı.

Hüseyin Hasan, Firavunlar'ın bu tarihi zaferini Mısır ve Filistin halklarına ithaf ederek, kalbinin ve ruhunun her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurguladı.

Filistin Futbol Federasyonu’nun X sitesi üzerinden yayınladığı mesajda Hüsam Hasan’a teşekkür edilerek, “Her zafer sonuçlarla ölçülmez… Bazıları tavırlarla ölçülür” denildi.

Mesajda ayrıca, “Filistin’in hâlâ onurlu insanların kalbinde yaşadığını ve bayrağının her yerde özgür insanların ellerinde dalgalanmaya devam edeceğini kanıtlayan Kaptan Hüsam Hasan’a teşekkür ederiz” denildi.

Mısır Milli Takımı, önümüzdeki Salı günü Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanıyor.