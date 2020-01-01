Filippo Inzaghi: Futbol kulüpleri yok olacak

İtalyan futbol efsanesi Filippo Inzaghi, koronavirüs krizi sebebiyle ara verilen ligin tamamlanmaması durumunda kulüplerin zarar göreceğini söyledi.

Filippo Inzaghi, koronavirüs salgınının en çok ektilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da futbol kulüplerinin geleceğinin tehlike altında olduğunu söyledi.

Serie B ekiplerinden Benevento'yu çalıştıran Inzaghi, Sky Italia'ya verdiği röportajında salgın nedeniyle ara verilen liglerin yaz aylarında tamamlanması gerektiğini; aksi takdirde bazı kulüplerin yok olabileceğini belirtti:

"Futboldan bahsetmek zor. Hepimiz sağlığımız için bir adım geride duruyoruz, hepimizin en önemli önceliği bu."

Daha fazla takım

"Ancak her şey sona erdiğinde yeniden oynamaya başlamak istiyoruz, doğru olan bu. Hepimiz 8 ay önce başladığımız şeyi bitirmek istiyoruz. Ligler bitirilmek zorunda."

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"Yanlış anlaşılmaları ve birilerinin zarar görmesini engellemenin en iyi yolu bu. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında oynamaya hazırız. Ligi bitirmek istiyoruz. Aksi yöndeki her türlü karar birilerini cezalandırmak olacak. Davalara gideceğiz, bazı kulüpler yok olacak. Futbol yalnızca 2 ay değil; 2 yıl kaybetmiş olacak."

Abisi Simone Inzaghi ile başarılı bir süreç geçirirken Filippo Inzaghi ise Benevento ile 28 maçta 21 galibiyet almayı başardı. 'da 'un 1 puan gerisinde ikinci sırada oturan kardeşinin takımı hakkında övgü dolu sözler söyleyen Filippo Inzaghi, "Simone her konuda benden çok daha iyi. Ben yalnızca ondan bir şeyler öğrenebilirim. Simone modern bir teknik direktör ve onun Lazio'su göz alıcı" dedi.

Hem Lazio'da hem de Serie A'da bu sezonun en golcü oyuncusu Ciro Immobile ile kendi futbolculuğu karşılaştırıldığında Filippo, "Kıyaslama yapmayı sevmem ama Immobile şu anda gördüğüm en iyi İtalyan futbolcu. Her zaman gol atıyor ve belirleyici rol oynuyor. Benim en sevdiğim santrfor tipi" ifadelerini kullandı.