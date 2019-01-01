Fikret Orman: Tolgay takası söz konusu değil

Tolgay Arslan'ın Şener Özbayraklı karşılığında Fenerbahçe'ye gideceği iddialarına Fikret Orman'dan yalanlama geldi.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyordu fakat 28 yaşındaki oyuncu takımda kalabilir.

Şenol Güneş'in gözden çıkardığı Tolgay'ın adı Fenerbahçe'yle anılırken, bazı kaynaklar sarı lacivertli ekibin Şener Özbayraklı'yı takasta kullanacağını öne sürüyordu.

Başkan Fikret Orman, Antalya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Orman, "Gündemimizde Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takası yok. Tolgay, Beşiktaş'ın kontratlı futbolcusu ve Beşiktaş'ta devam edecek gibi görünüyor." şeklinde konuştu.

Fikret Orman, ayrıca, "Santrfor ve stoper transferini tamamladık. Diğer transferler gidecek oyunculara bağlı." dedi.

Beşiktaş ara transferde şu ana dek Burak Yılmaz ve Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı.