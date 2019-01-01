Fikret Orman: Abdullah Avcı'yla üç yıllık bir sözleşme için konuşuyoruz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'yla görüştüklerini, ama henüz bir anlaşmaya varmadıklarını açıkladı.

Yeni teknik direktör arayışlarını sonlandırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Abdullah Avcı'nın 'den resmen ayrılmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Beşiktaş cephesinde başkan Fikret Orman, beIN Sports' a değerlendirmelerde bulundu.

"Herkes beklenti içerisinde ama Abdullah Avcı konusunda oluşmuş bir şey yok," diyen Orman, "Kendisi benim yakın dostumdur. Çok da beğendiğim bir hoca. Olmasını isterim. Yönetim kurulunda tartışmıştık, Abdullah Hoca da önde gelen isimlerden bir tanesiydi" şeklinde konuştu.

Orman'ın açıklamalarında öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Bu iş bugünden yarına bitirilmesi gereken bir iş değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır ama şu anda, 'Hayırlı olsun' denilecek bir durum yok açıkçası."

"Abdullah Avcı'nın benimle bir görüşmesi olmadı. Ben zaten prensip itibarıyla teknik direktörlerle, futbolcularla para konuşmam. Yöneticilerimiz görüşüyor. Abdullah Hoca mülayim bir insan. Para konusunda küçülecek bir karakteri yok."

"Abdullah Avcı'yla üç yıllık bir sözleşme için konuşuyoruz. Artı olarak opsiyonu olabilir ama öncelik benim başkanlık sürem olan üç yıl. Bu konu herhalde bayrama gitmeden netleşir. Abdullah Hoca'nın oyuncu getireceği de palavra. Daha kendisi gelmedi ki oyuncu getirsin. "