Figo: Yalancı ve düzenbaz Infantino gitmeli

Real Madrid ve Barcelona'nın eski yıldızı Portekizli Luis Figo, bugün çarşamba günü Gianni Infantino'yu Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkanlığı görevinden istifaya çağırdı.

Figo, "X" platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün, futbol dünyasının farklı yerlerinden başka kişilere katılarak Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığından istifasını talep ediyorum."

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Şöyle devam etti: "Infantino, yükselteceğine söz verdiği makamın değerini düşürdü. Yalan söyledi, aldattı ve hizmet etmesi gereken oyunun aleyhine kendi kişisel çıkarlarını gözetti."

Portekiz futbolunun efsanesi sözlerini şöyle sürdürdü: "Üst düzey çalışanlarının, en yakın danışmanlarının ve hayatını bu spora adamış insanların büyük çoğunluğunun desteğini kaybetti; hatta görünüşe göre FIFA Barış Ödülü'nün sahibinin (Donald Trump) desteğini bile."

Figo şöyle tamamladı: "Onurunu kurtarmak için artık çok geç, ancak futbolu kurtarmak için henüz geç değil. Gitmeli. Şimdi."

Infantino, Dünya Kupası'ndan bir hissenin yatırımcılara satılması yönündeki projesinin çökmesinin ardından, görevinde kalmasına yönelik artan bir muhalefetle karşı karşıya.



