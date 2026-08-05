Real Madrid ve Barcelona'nın eski yıldızı Portekizli Luis Figo, bugün çarşamba günü Gianni Infantino'yu Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkanlığı görevinden istifaya çağırdı.

Figo, resmi "X" hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün, futbol dünyasının dört bir yanından gelen diğer kişilere katılarak Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığından istifasını talep ediyorum."

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Şunları da ekledi: "Infantino, yükselteceğine söz verdiği makamın itibarını zedeledi. Yalan söyledi, aldattı ve hizmet etmesi gereken oyunun pahasına kendi kişisel çıkarlarının peşinde koştu."

Portekiz futbolunun efsanesi sözlerini şöyle sürdürdü: "Üst düzey çalışanlarının, en yakın danışmanlarının ve bu spora hayatını adamış insanların büyük çoğunluğunun desteğini kaybetti; hatta görünüşe göre FIFA Barış Ödülü'nün sahibinin (Donald Trump) bile."

Figo şu sözlerle noktayı koydu: "Onurunu kurtarmak için artık çok geç, ama futbolu kurtarmak için henüz çok geç değil. Gitmeli. Hemen."

Infantino, Dünya Kupası'ndan bir hisseyi yatırımcılara satma projesinin çökmesinin ardından görevde kalmasına yönelik artan bir muhalefetle karşı karşıya.



