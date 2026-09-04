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Luis Figo

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Figo: Transfer çılgınlığı durmalı, işte Real Madrid'in transferleri hakkında görüşüm

Transfers
Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
Y. Diomande
İspanya
Côte d’Ivoire

Figo, bazı oyuncuların fiyatlarındaki yükselişi eleştirdi

Real Madrid efsanesi Luis Figo, İspanyol kulübünün geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaptığı transferleri övdü ve iki sezon boyunca kupasız kaldıktan sonra bu transferlerin doğru zamanda geldiğini vurguladı.

Figo, "Figosofadas" adlı podcast'te şunları söyledi: "Real Madrid'in çok iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Önemli mevkilere ihtiyacı olan oyuncuları getirdi: stoper, iki bek ve Diomande gibi bir kanat oyuncusu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Genel olarak transferler mükemmeldi ve isimlerden çok ihtiyaç doğrultusunda geldi."

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Figo ekledi: "Bu adımın atılması ve son iki yılda hiçbir kupa kazanılmamasının ardından takımın güçlendirilmesi şarttı. Bu, ortam açısından gerekliydi; böylece taraftar sezonu daha büyük bir umutla karşılasın ve bu yılın olumlu geçeceğini hissetsin."

Transfer piyasasındaki rekor fiyatlar hakkında ise Figo şu uyarıda bulundu: "Bir noktada bunun durması gerekiyor. Bunun kulüplerin bütçelerine ve finansal fair play kurallarına bağlı olduğu doğru, ancak rakamlar çok yüksek."

Portekizli eski yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman söylendiği gibi, 150 milyon euroluk bir transferin örneğin forma satışıyla geri kazanılabileceğini düşünmüyorum. Bu transferler sportif açıdan başarılı olabilir, ancak finansal açıdan durum çok karmaşık."

Transfer piyasasının gelişimine değinerek şunları belirtti: "Benim dönemimin üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. O zamanlar ödenen meblağların çılgınlık olduğunu düşünüyordum. Ancak piyasaların gelişmesi, bazı transferlerde çok daha çılgın meblağlar ödemelerine yol açtı."

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