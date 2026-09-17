Figo hayaleti Barcelona'nın peşinde: Laporta, Revolut'un dev teklifini "ihanet" nedeniyle reddetti

Barcelona kulübü yönetimi, dijital bankacılık hizmetleri devi "Revolut"tan gelen ve kulübün yeni finansal ortağı olmayı öngören cazip bir mali teklifi reddetti. Sebebi ise Luis Figo.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Katalonya Radyosu'nun "Barça Reservat" adlı podcast'inden aktardığına göre, Katalan kulübünün "Caixa" bankasıyla olan sözleşmesinin bir yıl önce sona ermesinin ardından yeni bir finansal ortak arayışı dosyasında dikkat çekici perde arkası gelişmeler yaşandı.

Radyo, Başkan Joan Laporta yönetiminin, dünya çapındaki çeşitli finansal kuruluşlardan gelen tekliflerin arasında hâlihazırda "Caixa" ile ortaklığı yenilemeyi değerlendirdiğini, bu tekliflerin en dikkat çekicisinin ise İngiliz "Revolut" şirketinin teklifi olduğunu belirtti.

Kaynağa göre, "Revolut"un teklifi, şirketin küresel yaygınlığı ve cazip koşulları göz önüne alındığında mali ve pazarlama açısından istisnai bir fırsatı temsil ediyordu.

Bu yıl Manchester City'nin küresel finansal ortağı olan ve hem erkek hem kadın takımlarının formalarının sırtında yer alan, ayrıca İtalyan Como kulübünün forma göğsündeki ana sponsoru olan şirketin, "Camp Nou" kalesine girmeyi güçlü bir şekilde istediği belirtildi. Ancak Barcelona tek bir kelime söyledi: hayır.

Gazete, bunun sebebinin mali ya da sportif olmadığına, aksine tamamen tarihî ve duygusal olduğuna dikkat çekti. Zira "Revolut"un reklam yüzü ve küresel elçisi Portekizli yıldız Luis Figo. Dahası, şirketin son tanıtım kampanyaları, oyuncunun 2000 yazında Barcelona'dan Real Madrid'e gerçekleştirdiği şok edici transferini hatırlatmaktan çekinmedi.

"Blaugrana" taraftarlarının hâlâ kulüp tarihinin en büyük ihaneti olarak gördüğü o transfer, 26 yıl geçmesine rağmen kulübün hafızasında güçlü bir şekilde canlılığını koruyor.

Katalonya Radyosu'na göre yönetim kurulu, Figo'yu yücelten ve onun ihanet hikâyesini bir pazarlama aracı olarak kullanan bir şirketle ortaklığa girmenin, taraftarların duygularına yeni bir hançer darbesi olacağını ve kamuoyunu bizzat yönetime karşı çevireceğini değerlendirdi.

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Radyo, Barcelona'da mali cazibeler ne olursa olsun aşılamayacak kırmızı çizgiler bulunduğunu ve saflarında Figo'yu barındıran herhangi bir kuruluşla iş birliği yapmanın da bu çizgilerden biri olduğunu vurguladı.

Bu kararla Barcelona net bir mesaj veriyor: bazı yaraları para iyileştirmez ve bazı isimler, milyonlarca dolarla gelseler dahi, Katalan evine girmesi sonsuza dek yasak kalacaktır.