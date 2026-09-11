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FIGC, Malagò’nun başkan seçilmesi: Avukat Miele’nin itirazı reddedildi

Giovanni Malagò’nun FIGC başkanlığına seçilmesine karşı yapılan itiraz reddedildi. Federal Temyiz Mahkemesi, avukat Renato Miele’nin şikayetini kabul edilemez bularak geçen 22 Haziran’daki oylamanın tamamen usule uygun olduğunu teyit etti ve adaylığa ilişkin belgelere erişim talebini reddetti.


“Birleşik Daireler halinde toplanan Federal Temyiz Mahkemesi, avukat Renato Miele’nin, geçen 22 Haziran’daki genel kurul kararının sonucuna ilişkin olarak Ulusal Federal Mahkeme’ye sunulan itirazın reddine karşı yaptığı başvuruyu reddetmiştir. Söz konusu kararla Giovanni Malagò federasyon başkanı seçilmişti. Ayrıca, buna dayanak teşkil eden, bağlantılı ve sonuç doğuran tüm işlemlere, buna Yetki Denetim Komisyonu tutanakları ile adayların kabulü de dahil olmak üzere, yine Malagò’nun adaylığına ilişkin belgelere erişim talebine verilen zımni ret niteliğindeki sessizliğe karşı yapılan başvuru da reddedilmiştir.”

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