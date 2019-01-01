FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet cezası

FIFA Etik Kurulu, FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet sebebiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.

FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı Eugenio Figueredo'nun cezasını açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Eugenio Figueredo'ya FIFA'nın etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdiği duyuruldu.

Bir dönem CONMEBOL'da da başkanlık görevini yürüten Figueredo'nun, Copa America'nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı öne sürülüyordu.

Figueredo, 2015'ten beri ülkesinde ev hapsinde tutuluyor.