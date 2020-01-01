FIFA'dan federasyonlara yardım hazırlığı

FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda ciddi zarar gören futbol endüstrisi için acil durum fonu oluşturmayı planlıyor.

Küresel salgın ilan edilen ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tüm dünyada spor organizasyonları askıya alındı.

Bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri de dünyanın en popüler spor branşı futbol oldu.

Daha önce 7 kez şampiyonluk yaşayan Slovak kulübü MSK Zilina iflas ettiğini duyurdu. Futbol Federasyonu, 400 çalışanı işten çıkardı.

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Dünyanın en büyük kulüpleri bile 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ekonomik anlamda en çok zorlandığı döneme girdi. Başta ve olmak üzere birçok kulüp, futbolcu maaşlarında ciddi indirime gitti.

Futbolun patronu FIFA’dan yapılan açıklamada “FIFA finansal açıdan güçlü bir durumdadır ve bu zor zamanlarda futbola yardım etmek görevimizdir. Bu yönde bazı çalışmalar yapıyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

New York Times’ın haberine göre FIFA, bu doğrultuda 2 milyar 740 milyon dolarlık nakit rezervini kullanarak federasyonlara maddi yardımda bulunacak.