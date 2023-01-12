Dünya Kupası finalistleri Lionel Messi ve Kylian Mbappe, FIFA'nın En İyi Erkek Oyuncu adayları arasında yer aldı. Ronaldo ise listede yok.

Al Nassr'ın son transferi Cristiano Ronaldo, FIFA'nın bir önceki takvim yılının en iyi performans gösteren oyuncu adayları arasındaki 14 kişilik listede yer almadı.

2022 kulüp ve uluslararası düzeyde bir dizi unutulmaz ana tanık oldu. Üst üste 10. kez şampiyon olarak Bundesliga'da rekor kıran Bayern Münih'ten, Erling Haaland'ın İngiltere'deki coşkulu başlangıcına; Senegal'in ilk Afrika Uluslar Kupası zaferinden, Katar'daki Fas rüzgârına kadar birçok önemli anlara tanık olundu.

Güzel futbolla geçen bir yıl, Lionel Messi'nin sonunda Dünya Kupası'nı kazanmasıyla sona erdi.

Peki bu, Arjantinli yıldızın, FIFA'nın saygın bireysel ödülünü kazanması için yeterli olacak mı?

Aday listesinden, kazananın nasıl ve ne zaman belirleneceğine kadar GOAL, sizi bilmeniz gereken her şeyi açıklıyor.

2022 FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü adayları kimler?

2022 ödülü için 14 kişilik liste, tanıdık yüzleri ve görece yeni gelenlerin bir karışımını içeriyor.

Messi ve Mbappe, Ballon d'Or sahibi Karim Benzema'nın yanında yer alırken, genç oyuncular Jude Bellingham ve Achraf Hakimi de adaylar arasında.

Ronaldo'nun listede yer almaması kayda değer bir eksiklik olsa da, belki de en şaşırtıcısı, Katar'da göz kamaştıran Julian Alvarez'in listeye girmesi oldu.

2022 FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü adaylarının tam listesi şu şekilde:

Oyuncu Kulüp Julian Alvarez River Plate/Manchester City Jude Bellingham Borussia Dortmund Karim Benzema Real Madrid Kevin De Bruyne Manchester City Erling Haaland Borussia Dortmund/Manchester City Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Robert Lewandowski Bayern Munich/Barcelona Sadio Mane Liverpool/Bayern Munich Kylian Mbappe Paris Saint-Germain Lionel Messi Paris Saint-Germain Luka Modric Real Madrid Neymar Paris Saint-Germain Mohamed Salah Liverpool Vinicius Junior Real Madrid

2022 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödülü nasıl belirleniyor?

Son liste, FIFA tarafından hem takım hem de bireysel seviyedeki sportif performansın yanı sıra saha içindeki ve dışındaki genel davranışlara göre belirlenir. Bu adayların oyları daha sonra medya temsilcileri, millî takım antrenörleri, millî takım kaptanları ve ekim 2016'dan bu yana genel halk tarafından belirlenir.

2022 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödülü için nasıl oy verilir?

Oy verebilmek için taraftarların FIFA'nın web sitesine kaydolması gerekiyor. Kayıt olduktan sonra, FIFA üyelerinin erkek oyuncu kategorisinde ilk üç seçimleri için oy kullanmalarına izin verilir.

FIFA'nın web sitesinde her aday, bireysel ve takım ödüllerinin altında 1, 2 ve 3 numaraları ile yer alır. 1 Numara en iyi seçenek, 2 Numara ikinci seçenek ve 3 Numara üçüncü seçenek olarak kabul edilecektir.

Kullanıcıların daha sonra sayfanın altındaki 'Oyunuzu gönderin'' butonunu tıklaması gerekir.

2022 FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tüm kategorilerin ödülleri, 27 Şubat 2023'te düzenlenecek olan En İyi FIFA Futbol Ödülleri töreninde açıklanacak.