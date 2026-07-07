FIFA, yasağın kaldırılmasını görüşüyor: Rusya’nın geri dönüşü aniden mümkün olabilir

FIFA, dikkat çekici bir dönüm noktasıyla karşı karşıya olabilir. Sky’ın verdiği bilgiye göre, dünya futbol federasyonu yakında Rus takımlarına uygulanan yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağını resmi olarak görüşecek. Bu, uluslararası spor dünyasındaki son gelişmelerin doğrudan bir sonucu olacaktır.

Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana, tüm Rus kulüpleri ve milli takımları uluslararası müsabakalardan men edildi. Bu yaptırımlar o dönemde FIFA ve UEFA tarafından ortaklaşa uygulanmıştı.

Dikkat çekici bir şekilde, savaşın kendisi hiçbir zaman açıkça gerekçe olarak gösterilmedi. Federasyonlar, özellikle güvenlik risklerine, müsabakaların bütünlüğüne ve maçların düzenli bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasına atıfta bulundu.

Durum, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) aldığı bir kararın da etkisiyle şimdi değişiyor gibi görünüyor. IOC Salı günü, Rus sporculara yönelik yaptırımların büyük ölçüde kaldırıldığını duyurdu; böylece sporcuların çoğu yeniden uluslararası spor etkinliklerine katılabilecek.

Ancak geri dönüş için katı koşullar geçerli. Rus sporcular, uluslararası arenada yeniden faaliyet gösterebilmek için, diğerlerinin yanı sıra kapsamlı dopingle mücadele kurallarına uymak ve birden fazla kontrolden geçmek zorundalar.

Futbol camiasında ise daha önce de bir geri dönüşün tartışılabilir olduğuna dair sinyaller verilmişti. Örneğin FIFA, Rusya ve Beyaz Rusya dahil tüm üye ülkeleri, Ekim ayında Azerbaycan’da oynanacak 15 yaş altı Dünya Kupası’na davet etti. Ayrıca FIFA Başkanı Gianni Infantino da daha önce Rus takımlarının geri dönüşü lehinde görüşlerini dile getirmişti.

Ancak bu olası geri dönüş son derece hassas bir konudur. Özellikle Ukrayna’da bu gelişmelere anlayışsızlıkla tepki gösteriliyor; bu nedenle FIFA’nın vereceği nihai karar, futbol dünyasında şüphesiz çok tartışma yaratacaktır.