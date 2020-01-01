FIFA ve UEFA'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 67. yaşını kutluyor.

FIFA ve UEFA, Teknik Direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Terim Galatasaray'a ilk olarak 1974 yılında 20 yaşındayken katıldı. Bugün 67 yaşına giriyor ve hala orada. İyi ki doğdun İmparator." ifadelerine yer verildi.

UEFA 'nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda ise Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maçından görüntülere yer verilerek, "Mutlu yıllar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim." denildi.

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Tesislerde kutlama

Öte yandan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ile oynanan maçta 70 dakika ve üzeri süre alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

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Diğer futbolcular ise dar alan oyunlarının ardından pas uygulamaları üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, ana bölümde de dayanıklılığa yönelik dar alanda çift kale oyun oynadı.

Antrenman öncesi Fatih Terim’in doğum günü, teknik heyet, oyuncular ve tesis çalışanlarının da katılımıyla kutlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleştireceği çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.