FIFA'nın Infantino'nun itibarını korumak için milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Londra merkezli pazarlama ajansı "Ten Toes Media" ile 2,3 milyon sterlin (yaklaşık 3,1 milyon dolar) değerinde bir sözleşme imzaladı. Sözleşmenin amacı, kuruluşun ve başkanı Gianni Infantino'nun imajını korumak olarak belirtildi. Bu bilgi İngiliz"The Times"gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı.

Sözleşme 22 ay sürüyor; Mart 2025'te başladı ve Aralık 2026'da sona eriyor.

"The Times" gazetesinin incelediği sözleşme nüshasına göre, ajans FIFA'nın LinkedIn, Instagram, Facebook ve X (eski adıyla Twitter) dahil olmak üzere sosyal medya platformlarındaki hesaplarının yönetimine destek sağlıyor.

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Sözleşmede, ajansın başlıca hedeflerinden birinin "FIFA'nın ve başkanın imajını korumak ve kuruluşun konumunu yükseltmek" olduğu açıkça belirtiliyor. Bunun yanı sıra "başkanın vizyonuyla uyumlu şekilde anlatının planlanması, uygulanması ve kontrolünü iyileştirmek için gereken destek, analizler ve araçları" sunmak da hedefler arasında yer alıyor.

Ajansın görevleri ayrıca metinler, görseller, videolar ve infografikler dahil olmak üzere içerik üretimini, yorumların takibini, erişimi ve etkileşimi artırmak için etkileyicilerden (influencer) yararlanmayı, bunun yanında farklı zaman dilimlerindeki yöneticiler aracılığıyla 24 saat esasına dayalı çalışmayı da kapsıyor.

Bu sözleşmenin ortaya çıkması, Infantino'nun futbol camiasında artan baskılar ve geniş çaplı eleştirilerle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldi. Özellikle Dünya Kupası dahil olmak üzere FIFA turnuvalarındaki ticari payların özel sektör yatırımcılarına satılmasına yönelik projenin başarısızlığa uğramasının ardından bu baskılar yoğunlaştı.

Ten Toes Media, 2016 yılında kurulan ve genel merkezi Londra'da bulunan, Dubai ve New York'ta şubeleri olan bir spor pazarlama ve dijital medya ajansı. Ajans daha önce Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ve Arsenal kulübüyle çalışmış; ayrıca Bayern Münih'in mevcut ve Tottenham'ın eski yıldızı Harry Kane ile de iş birliği yapmıştı.

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