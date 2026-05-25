FIFA müdahale ederek ABD'nin uyguladığı önlemi iptal etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımı FIFA'dan iyi haber aldı: Takım, üç hafta karantinada kalmak zorunda kalmayacak. Daha önce, ülkedeki Ebola salgını nedeniyle takıma bu önlem uygulanmıştı. Kongo, FIFA'ya başvurdu ve başarılı oldu.

Organizatörlerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri, geçen hafta herkesin karantinaya alınması gerektiğini talep etmişti. Dünya Kupası için kurulan Amerikan görev gücünün direktörü Andrew Giuliani, hiçbir riski göze almak istemiyordu.

Sonunda, DR Kongo'nun itirazının ardından bir uzlaşma sağlandı: oyuncular artık üç hafta karantinada kalmak zorunda değil. Bunun nedeni basitti: seçilen oyuncuların hepsi Avrupa'da yaşıyor ve oynuyor.

Yine de karantinaya alınması gereken kişiler olacak. Bu durum, toplamda 21 gün karantinada kalacak olan birkaç teknik ekip üyesi için geçerli.

Takım ve teknik ekip şu anda Belçika'da hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuva öncesinde Kongo'ya dönmeleri planlanıyordu, ancak bu plan iptal edildi. Böylece tüm oyuncular, antrenman kampının ardından Kuzey ve Orta Amerika'ya güvenli bir şekilde yola çıkabilecek.

Kongo, 17 Haziran'da Portekiz ile ilk Dünya Kupası maçını oynayacak. Kolombiya ve Özbekistan, K Grubu'ndaki diğer iki rakip. Ancak bu maçlara Ajax'tan Jorthy Mokio katılmayacak.

Mokio kısa süre önce gelecekte Belçika yerine DR Kongo forması giyeceğini açıkladı. Ancak genç orta saha oyuncusu henüz Afrika ülkesinde forma giyemez. FIFA kurallarına göre, Belçika milli takımında oynadığı maçtan üç yıl sonra başka bir ülke için forma giyebilir.