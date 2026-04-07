FIFA, Mısır maçındaki olayların ardından İspanya'ya karşı harekete geçti

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), son uluslararası maç aralığında "La Roja"nın Mısır ile oynadığı maçta yaşanan olayların ardından bugün Salı günü İspanya aleyhine bir karar aldı.

Maç golsüz berabere sona erdi, ancak stadyumdaki taraftarlar Mısır milli takımının milli marşı çalınırken yuhaladı ve ardından İslam'a hakaret içeren sloganlar attı.

İspanyol hükümeti, İspanya Futbol Federasyonu ve aralarında La Roja'nın teknik direktörü Luis de La Fuente ile takımın yıldızı Lamine Yamal'ın da bulunduğu birçok İspanyol isim, stadyumda yaşananları kınadı.

Katalonya polisi, Mısır, İspanya ve diğer ülkelerde öfkeli tepkilere yol açan bu olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

"As" gazetesine göre, FIFA maçta yaşanan olaylardan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi ve İspanya Futbol Federasyonu'na karşı disiplin işlemlerini başlatmaya karar verdi.

Mısır ile oynanan maç sırasında tribünlerden gelen ve tüm dünyaya yayılan ırkçı tezahüratlar ("zıplamayan Müslüman") FIFA tarafından soruşturulacak.

Hakem olayları maç raporuna kaydetti ve bu da konunun FIFA Disiplin Komitesi'ne sevk edilmesine yol açtı.

Gazete, "İspanya Futbol Federasyonu'nun karşı karşıya olduğu cezalar, para cezası ile sonraki maçlarda ırkçılık karşıtı mesajlar gösterme zorunluluğu arasında değişiyor... Önümüzdeki maçlarda stadyumun seyircilere kapatılması beklenmiyor" dedi.

Gazeteye göre, FIFA ırkçılıkla mücadelede son derece kararlı. Son zamanlarda, Gianni Infantino'nun liderliğindeki organizasyon, bu konuyla ilgili tüm vakaları acımasızca takip etti.

Örneğin, FIFA, Real Madrid oyuncusu Vinícius Júnior'u, stadyumlarda kendisine ırkçı hakaretlerde bulunanlara karşı mücadelesinde destekledi. Lizbon'da Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, Brezilyalı oyuncu rakibi Prestiani'yi kendisine hakaret etmekle suçlayarak onu "maymun" olarak nitelendirmişti.

