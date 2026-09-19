FIFA mahkemesi Mısırlı bir teknik direktörün hakkını verdi

Mısırlı teknik direktör Tamer Abdülkadir Said, Suudi kulübü Terci Sabık'a karşı açtığı uluslararası davayı Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" mahkemesi önünde kazandı.

Kooora'nın öğrendiğine göre, FIFA mahkemesi Mısırlı teknik direktörün ödenmemiş mali alacaklarını almaya hak kazandığına, buna ek olarak İsviçre hukukuna dayanılarak tahakkuk eden faizlere de hükmetti.

FIFA mahkemesi kararında, teknik direktörün hukuki temsilcisi, uluslararası spor avukatı Ralph Şerbel'in sunduğu delillere dayandı.

Anlaşmazlığın iki tarafı, FIFA mahkemesi önünde iki aşamada hukuki savunmalarını sundu; Oyuncu Statüsü Dairesi'ndeki tek hâkim ise teknik direktörün sunduğu mali taleplerin kabulüne dair bir karar verdi.

FIFA, Terci Sabık'a mali bir para cezası kesti; kulübün bu cezayı kararın kendisine bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde Uluslararası Federasyon'a ödemesi gerekiyor. Ayrıca kulübün teknik direktörün alacaklarını 45 gün içinde ödemesi gerekiyor, aksi takdirde kulübün yeni oyuncu kaydetmesi engellenecek.