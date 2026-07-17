"FIFA", Kanada'nın zehirli çekilişinden Dünya Kupası finalini kurtarmak için devreye girdi

Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak Arjantin-İspanya 2026 Dünya Kupası finali, çevresel tehlike alanına girdi. Turnuva organizatörleri Cuma günü, Kanada’daki orman yangınlarından kaynaklanan ve ABD’nin geniş bir alanını kaplayan yoğun duman bulutunu yakından izlediklerini açıkladı.

Beyaz Saray Dünya Kupası Çalışma Grubu İcra Direktörü Andrew Giuliani, final maçına ev sahipliği yapacak New York ve New Jersey bölgesindeki hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere ulaştığını ve bunun oyuncuların ve taraftarların güvenliğini etkileyebileceğini vurguladı.

Giuliani, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Bu konu hakkında ciddi bir tartışma yapıldı. FIFA genel merkezinde Ulusal Meteoroloji Kurumu’ndan bir temsilcimiz sürekli olarak bulunuyor ve hava kalitesindeki gelişmeleri an be an takip ediyoruz.”

Bu uyarı, yarı finalde 1-0 geriden gelerek 2-1’lik heyecan verici bir galibiyet elde ederek üst üste ikinci kez finale yükselen son şampiyon Arjantin ile, 2010’da ilk kez şampiyon olduğu turnuvadan sonra tarihinde ikinci kez finale yükselen İspanya milli takımı arasında oynanacak tarihi karşılaşmadan sadece 48 saat önce geldi.

Şu ana kadar FIFA, maçın ertelenmesi veya başka bir yere taşınması konusunda herhangi bir karar açıklamadı; ancak organizasyon komitesinden kaynaklar, hava kalitesi ve oyuncuların güvenliği için özel protokollerin devreye sokulması da dahil olmak üzere tüm senaryoların masada olduğunu doğruladı.