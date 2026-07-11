FIFA, İspanya maçı öncesinde Fransa'dan beklenmedik bir talep aldı

Fransız Nice şehrinin belediye başkanı Éric Sioti, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ‘dan, önümüzdeki Salı günü oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya arasındaki maçın başlamasından önce, 2016 yılında şehirde meydana gelen saldırının kurbanlarının anısına on yıllık anma için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını talep etti.

Fransız RMC kanalının haberine göre, Seuti, resmi hesapları üzerinden FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderdiği mektubun bir kopyasını paylaştı ve Fransız Ulusal Bayramı kutlamaları sırasında Nice şehrindeki "Promenade des Anglais" sahil yolunda Fransız Ulusal Bayramı kutlamaları sırasında 19 farklı milletten 86 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının kurbanlarının anılması çağrısında bulundu.

Siouti mektubunda, “Dünya Kupası yarı final maçlarının ilki 14 Temmuz’da oynanacak ve bu maçta Fransa milli takımı da yer alacağı için, o gece Promenade des Anglais’de hayatlarını kaybeden herkesi anmak üzere maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunmanızı rica ediyorum” dedi.

Bu jestin büyük bir insani değeri olacağını da ekleyen Sioti, bunun futbol camiasının terör kurbanları ve aileleriyle dayanışmasını simgeleyeceğini belirtti.

Nice Belediye Başkanı, maç öncesinde yapılacak bir dakikalık saygı duruşunun geniş çapta takdir göreceğini vurgulayarak, “Böyle bir anma, kurbanların aileleri, kurtulanlar ve tüm Fransızlar tarafından derin duygularla karşılanacaktır” dedi.

"Ayrıca bu, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun ve genel olarak futbol dünyasının dünyanın dört bir yanında yerleştirmeye özen gösterdiği kardeşlik, barış, saygı ve birlik değerlerini güçlü bir şekilde yansıtacaktır" diye devam etti.

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Fransız milli takımı, Fas’ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselirken, İspanya milli takımı da Belçika’yı 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Bu karşılaşma, 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde ve ardından 2025 Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde “La Roja”ya yenildikten sonra İspanya’dan rövanş almayı hedefleyen Fransa için özel bir önem taşıyor.