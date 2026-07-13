Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile oynanacak maç öncesinde Arjantin Futbol Federasyonu’nun sunduğu özel talebi kabul etti.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, Çarşamba günü Atlanta'da İngiltere milli takımıyla karşılaşacak. Bu merakla beklenen maçta iki takım, Dünya Kupası finaline yükselme hakkı için mücadele edecek.

İki takımın karşılaşmaları birçok tarihi ana sahne oldu; bunların en önemlisi, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 mağlup etmesine katkıda bulunan Diego Maradona'nın ünlü golüydü.

Ayrıca Arjantin Milli Takımı, David Beckham’ın Diego Simeone’ye saldırması sonucu kırmızı kart görmesinin ardından, 1998 Dünya Kupası’nda İngiltere’yi turnuva dışına çıkarmıştı.

İlginç olan ise, Arjantin milli takımının İngiltere’yi yendiği her iki maçta da geleneksel mavi-beyaz çizgili forması yerine lacivert veya koyu mavi formayı giymiş olması; bu nedenle tango dansçıları bunu bir kez daha tekrarlamaya çalışıyor.

Bu yaz turnuva boyunca Arjantin milli takımına eşlik eden Arjantinli gazeteci Gastón Idol’a göre, tango dansçıları FIFA’dan takımın alternatif mavi formayı giymesine izin vermesini talep etti.

İngiliz "Mirror" gazetesi, Arjantin milli takımının İngiltere karşısında mavi formayı giymek için yaptığı özel talebin FIFA tarafından kabul edildiğini doğruladı.

Buna karşılık, bu karşılaşmada ev sahibi olarak kabul edilen İngiltere milli takımı ise geleneksel beyaz formalarını giyecek.

Arjantin, futbolla ilgili inançlar ve batıl inançlarla uzun bir geçmişe sahiptir.

Çarşamba günkü maçta yedek formayı giyme talebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bazıları bu adımı Arjantin’de “kabbala” olarak bilinen batıl inançlarla ilişkilendiriyor.

İngiliz Yayın Kurumu (BBC) tarafından yayınlanan bir raporda, Arjantin'in Dünya Kupası müsabakaları sırasında milli takıma şans getireceğine inanılan batıl inançlara ve ritüellere olan büyük tutkusu ile tanındığına dikkat çekildi.

Rapor, bir kamuoyu araştırmasına dayanarak, her dört Arjantinliden birinin milli takıma yardım etmek amacıyla ritüeller uyguladığını ortaya koydu.

Raporda ayrıca şunlar da belirtildi: “Maçları her zaman aynı grupla izlemek, her zaman aynı koltuğa oturmak ve turnuva boyunca aynı kıyafetleri giymek, bazı Arjantinlilerin şansın milli takımlarının yanında olmasını sağlamak için başvurduğu yöntemlerdir.”