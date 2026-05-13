FIFA Dünya Kupası tarihinin en genç oyuncusu kimdir?

2026 FIFA Dünya Kupası, Haziran ayında Kuzey Amerika’da, Meksika ve Kanada’da başlayacak ve dünyanın dört bir yanından gelen en yetenekli oyuncuların prestijli kupayı kazanmak için mücadele etmesine sahne olacak.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi süperstarların yanı sıra, turnuvada dünyanın en heyecan verici genç oyuncularından bazıları da yer alacak. Lamine Yamal, Estevao ve Yan Diomande gibi yetenekli gençler, turnuvayı renklendirmeyi ve dünyanın en iyi genç yetenekleri olarak statülerini pekiştirmeyi hedefliyor.

FIFA Dünya Kupası tarihinin en genç erkek oyuncusu kimdir?

FIFA Dünya Kupası tarihinin en genç erkek oyuncusu, Norman Whiteside'dan başkası değildir. Manchester United yıldızı, 1982'de İspanya'da düzenlenen turnuvanın ilk maçında Kuzey İrlanda formasıyla Yugoslavya'ya karşı oynadığında sadece 17 yaş 41 günlüktü.

Whiteside'ın sahaya çıkması, Brezilya efsanesi Pele'nin elinde bulunan rekoru kırması anlamına geliyordu ve o zamandan beri ilk maçının kaosa neden olduğunu itiraf etti.

"Billy [Bingham] kadrosunu açıkladığında, dünya basını otelimize akın etti," dedi FIFA'nın web sitesine. "LA Galaxy'deki David Beckham'ı hatırlar mısınız, sahanın yarısı kameralarla doluydu? Benim durumum da benzerdi çünkü Pele'nin rekorunu kırmak üzereydim.

"Bunu bir çocuk olarak yapmak - daha önce hiç yapmadığım bir şey olan dünya basınıyla konuşmak gibi. Bugün oyuncuların biraz medya eğitimi aldığını biliyorum ama bizde böyle bir şey yoktu. Oteldeydim ve 200 kişi soru sormaya başladı. Her şey benim için yepyeni bir deneyimdi. Pele [maçtan sonra] kısa bir video gönderdi ve şöyle dedi: ‘Norman, seni tebrik etmek istiyorum ve umarım benim yaptıklarımı yapıp üç Dünya Kupası kazanırsın!’ Gülmekten kendimi alamadım, çok komikti.”

Bu, o maçta kırdığı tek rekor da değildi. Whiteside, Yugoslavya karşısında sarı kart gördü ve böylece Dünya Kupası maçında sarı kart gören en genç oyuncu unvanını da elde etti. O şöyle ekledi: "O maçta sarı kart gören tek kişi bendim, yani Dünya Kupası'nda sarı kart gören en genç oyuncu da benim! Öyle diyebilirseniz, biraz fazla hevesliydim.”

Kuzey İrlanda, turnuvada inanılmaz bir performans sergiledi ve çeyrek finale yükselirken İspanya'yı 1-0 yenerek tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Fransa'ya 4-1 yenilerek hayalleri sona erdi, ancak 1986'da tekrar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandılar.

Whiteside, 1982 Dünya Kupası'nda gol atamadı, ancak dört yıl sonra fileleri havalandırdı ve bu golü için çok özel bir hediye aldı.

“Her turnuvada en hızlı atılan on gol için on saat hediye ediyorlar,” diye açıkladı. “Meksika Dünya Kupası’nda en hızlı gol atan dokuzuncu oyuncuydum ve o günden beri bu saati kolumdan hiç çıkarmadım. Değeri sadece 200 sterlin olabilir ama sizin Rolex’leriniz falan umurumda değil – bende bu var.”

Whiteside, Manchester United ile kupalar kazandı ve 1985'teki FA Cup finalinde Everton'a karşı muhteşem bir galibiyet golü attı. Ancak, Dünya Kupası'ndaki ilk maçından 10 yıl geçmeden, sürekli diz sakatlıkları nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Sıra Oyuncu Yaş Turnuva 1. Norman Whiteside Kuzey İrlanda - Yugoslavya 17 yıl, 41 gün 1982 Dünya Kupası 2. Samuel Eto'o Kamerun - İtalya 17 yıl, 99 gün 1998 Dünya Kupası 3, Femi Opabunmi Nijerya - İngiltere 17 yıl, 101 gün 2002 Dünya Kupası 4. Saloman Olembe Kamerun - Avusturya 17 yıl, 185 gün 1998 Dünya Kupası 5. Pele Brezilya - SSCB 17 yıl, 235 gün 1958 Dünya Kupası

FIFA Dünya Kupası tarihinin en genç kadın futbolcusu kimdir?

Güney Koreli Casey Phair, 2023 yılında FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en genç kadın futbolcusu olarak adını tarih kitaplarına yazdırdı. Phair, Sidney'de Güney Kore'nin Kolombiya'ya 2-0 yenildiği maçta, henüz 16 yaş 26 gün gibi çok genç bir yaşta yedek kulübesinden oyuna girdi.

Bu genç oyuncu, 17 yaş altı takımında sadece iki maçta beş gol attıktan sonra Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı. Phair, kadroya çağrıldığı sırada o kadar gençti ki, herhangi bir kulübe bağlı değildi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir futbol akademisinde oynuyordu.

Maçın ardından teknik direktör Colin Bell, Phair’e tarihe geçecek bir ilk maç şansı verme kararını değerlendirdi ve gazetecilere şunları söyledi: “2-0 gerideyken oyuna girmek, hangi yaşta olursa olsun bir oyuncu için etkili bir etki yaratmak zordur. Ancak ona bu deneyimi yaşatmak ve kadromuzdaki herkese bu tür oyuncuların geleceğimiz olduğunu göstermek için onu sahaya sürmek istedim.

Oynama şansını hak etti. Diğerleri kadar iyi, gerçekten çok iyi antrenman yaptı. Casey bu takımın geleceği. Fiziksel olarak güçlü, hızlı oyunculara ihtiyacımız var. Hala turnuvadayız. Hala ilerleme şansımız var ama daha fazla yoğunluğa ihtiyacımız var. Güney Kore'de kulüp seviyesinde buna ihtiyacımız var, bu tür oyunculara ihtiyacımız var. Casey'nin hızı ve gücü var - takımın geri kalanının da bu konuda bir adım atması gerekiyor."

Güney Kore, Dünya Kupası'nda Fas ve Kolombiya ile oynadığı ilk iki grup maçını kaybetti ve grubu son sırada tamamladı, ancak iki kez şampiyon olan Almanya'yı 1-1 berabere tutarak gururunu kurtardı ve Almanya'yı turnuvadan eledi.

Bu arada Phair, turnuvanın ardından profesyonel oldu ve NWSL takımı Angel City ile üç yıllık sözleşme imzalayarak, o dönem Angel City tarihinin en genç oyuncusu oldu.