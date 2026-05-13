FIFA Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu kimdir?

Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan erkek futbolcusu kimdir?

Şimdiye kadar sahaya adım atmış en iyi oyunculardan bazıları, Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan oyuncular listesinde yer alıyor.

İlk 10'da Brezilya'nın efsanesi Pele, eski İngiltere kaptanı David Beckham ve Almanya'dan Bastian Schweinsteiger ile Thomas Muller gibi isimler yer alıyor.

Arjantin'in efsanesi Diego Maradona'yı tahtından indirebilecek tek aktif oyuncu, 2026'da ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva öncesinde, hemşerisi Lionel Messi'dir.

Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacak, bu nedenle Messi, turnuva tarihinin en çok asist yapan oyuncusu olma ihtimalinden dolayı şimdiden heyecanlanıyor.

İlk 10 şu şekildedir:

FIFA, asist istatistiklerini yalnızca 1966'dan itibaren kaydetmektedir, bu nedenle bu tablodaki daha önceki turnuvalar yer almamaktadır.

Sıra Oyuncu (Ülke) Asist Maç 10 Bastian Schweinsteiger (Almanya) Altı 20 9. Thomas Müller (Almanya) Altı 19 8. Thomas Hassler (Almanya) Altı 14 7. Pele (Brezilya) Altı 14 6. David Beckham (İngiltere) Altı 13 5. Francesco Totti (İtalya) Altı 11 4. Grzergorz Lato (Polonya) Yedi 20 3. Pierre Littbarski (Almanya) Yedi 18 2. Lionel Messi (Arjantin) Sekiz 26 1. Diego Maradona (Arjantin) Sekiz 21

Tek bir Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan erkek futbolcu kimdir?

Tek bir Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan oyuncunun Brezilya'nın efsane ismi Pele olması pek de şaşırtıcı değildir.

1970 Dünya Kupası'nda oynayan Pele, Brezilya'nın zafere ulaşırken altı maçta altı asist kaydetti.

Üç maçta üç galibiyet alarak grubunu birinci sırada tamamladı; Çekoslovakya'yı 4-1, son şampiyon İngiltere'yi 1-0 yendi ve grup aşamasını Romanya'yı 3-2 yenerek tamamladı.

Çeyrek finalde Peru'yu 4-2 yendiler ve yarı finalde Uruguay'ı 3-1 mağlup ettiler. Ardından, İtalya ile oynadıkları finalde Brezilya, İtalya'yı 4-1 yenerek dünyanın en iyi takımı olduğunu kanıtladı.

Sıra Oyuncu (Ülke) Asist (Maç) Turnuva =3 Robert Gadocha (Polonya) Beş (Yedi) 1974 Dünya Kupası =3 Diego Maradona (Arjantin) Beş (Yedi) 1986 Dünya Kupası =3 Pierre Littbarski (Batı Almanya) Beş (Yedi) 1982 Dünya Kupası 2. Thomas Hassler (Batı Almanya) Beş (Beş) 1994 Dünya Kupası 1. Pele (Brezilya) Altı (Altı) 1970 Dünya Kupası

Dünya Kupası tarihinde en fazla asist yapan kadın futbolcu kimdir?

FIFA, asist istatistiklerini ancak 2003'ten itibaren kaydetmeye başladı, bu da 1991'den 1999'a kadar olan Kadınlar Dünya Kupaları'nın bu istatistiklere dahil olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kadın Milli Takımı'ndan Alex Morgan ve Mia Hamm olmak üzere iki oyuncu, turnuvada oynadıkları maçlarda beşer asist kaydetmiştir.

Tek bir turnuvada en fazla asist yapan oyuncu, 2003 yılında muhteşem bir turnuva geçiren Maren Meinert'tir.

Almanya, 2003 Dünya Kupası'nı finalde İsveç'i 2-1 yenerek kazandı. Meinert'in takımı turnuva boyunca olağanüstü bir gol gücü sergilemiş, grup aşamasında Arjantin'i 6-1 mağlup ettikleri maç da dahil olmak üzere üç maçta 13 gol atmış ve ardından final maçından önce Rusya'yı 7-1, ABD'yi ise 3-0 yenmişti.

Sıra Oyuncu (Ülke) Asist Oynadığı turnuvalar =5 Therese Sjogran (İsveç) Beş Dört (2003, 2007, 2011, 2015) =5 Alex Morgan (Amerika Birleşik Devletleri) Beş Üç (2011, 2019, 2023) =5 Sherida Spitse (Hollanda) Beş İki (2019, 2023) =5 Renate Lingor (Almanya) Beş İki (2003, 2007) =5 Victoria Sandell (İsveç) Beş İki (2003, 2007) =5 Mia Hamm (Amerika Birleşik Devletleri) Beş Bir (2003) =3 Aya Miyama (Japonya) Altı İki (2011, 2015) =3 Birgit Prinz (Almanya) Altı İki (2003, 2007) =1 Megan Rapinoe (Amerika Birleşik Devletleri) Yedi Üç (2011, 2015, 2019) =1 Maren Meinert (Almanya) Yedi Bir (2003)

Tek bir Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan kadın futbolcu kimdir?

Hamm, 2003 Dünya Kupası boyunca beş asist kaydetmiş olmasıyla belki de bu listede en ünlü isimdir. Şaşırtıcı bir şekilde, tek bir Dünya Kupası'nda en fazla asist yapan ilk beş oyuncunun dördü bunu 2003 turnuvasında başarmıştır.

Bunların arasında, turnuva boyunca yedi asist kaydetmeyi başaran Meinert de yer alıyor.

Almanya'nın zafer yolunda tüm rakiplerini bir kenara ittiği 2003 Dünya Kupası'nda, Alman takım arkadaşı Birgit Prinz beş asist kaydetti.

Hamm'ın ABD'si yarı finalde Almanya'ya 3-0 yenilirken, Victoria Sandell'in İsveç'i ise finalde mağlup oldu.

2011 Dünya Kupası'nda Japonya şampiyon oldu ve Aya Miyama bu başarıda kilit rol oynadı. Takımı, İngiltere, Meksika ve Yeni Zelanda'nın da yer aldığı gruptan, İngiltere'ye yenilip diğer iki rakibini yenerek çıktı; ardından çeyrek finalde uzatmalarda Almanya'yı, yarı finalde İsveç'i ve finalde Fransa'yı yendi.