FIFA Dünya Kupası Neden Dört Yılda Bir Düzenleniyor?

FIFA Dünya Kupası, geleneksel dört yıllık aranın ardından 2026'da geri dönüyor; 48 takım, bu prestijli turnuvanın 23. edisyonunda mücadele etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'ya gidiyor.

Arjantin, 2022'de Katar'da düzenlenen son turnuvada ünlü kupayı kaldırarak şampiyon unvanını korudu. Bu zafer, Arjantin'in üçüncü kez dünya şampiyonu olması anlamına geliyordu.

Dünya Kupası neden dört yılda bir düzenleniyor?

Dünya Kupası'nın dört yılda bir düzenlenmesinin birçok nedeni var, bunlardan en önemlisi de finalistleri belirlemek için dünya çapında oynanması gereken çok sayıda eleme maçı. Takımlar, finallere katılmak için bölgesel eleme turnuvalarında oynuyor ve bu sürecin tamamlanması yıllar sürüyor.

Bu turnuva aynı zamanda dünyadaki en büyük spor turnuvalarından biridir, bu da maçların gerçekleşmesi için inanılmaz miktarda planlama yapılması ve altyapının hazır hale getirilmesi gerektiği anlamına gelir. 2026 Dünya Kupası'nda 39 gün boyunca üç ülkede ve 16 farklı stadyumda 104 maç oynanacak.

2022 Dünya Kupası'nda, Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklanmasından turnuvanın gerçekleşmesine kadar geçen 12 yıl içinde yedi yeni stadyum inşa edildi. Khalifa Uluslararası Stadyumu da yenilendi.

Getty Images

Dört yıllık döngü, FIFA Dünya Kupası'nın Olimpiyat Oyunları ile aynı düzeni izlediği anlamına geliyor. Bu iki küresel spor etkinliğinin çakışmasını önlemek için, ilk Dünya Kupası 1930 yılında iki Olimpiyat Oyunları'nın ortasında düzenlendi. Bu uygulama günümüze kadar devam ediyor.

Büyük turnuvaların takvimi belirlenirken, yoğun maç programı ve oyuncuların refahı da göz önünde bulundurulmalıdır. En iyi yıldızlar, lig ve kupa müsabakalarının yanı sıra Avrupa turnuvaları ve bazı durumlarda Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle zaten yoğun bir takvimle karşı karşıyadır.

Milli takımlar da Euro, AFCON ve Copa America gibi kıtasal turnuvalarda oynuyor. Bu turnuvalar Dünya Kupaları arasında gerçekleşiyor.

Dünya Kupası daha sık düzenlenebilir mi?

Getty Images

Futbolun dünya yönetim organı FIFA, daha önce Dünya Kupası'nın dört yılda bir yerine iki yılda bir düzenlenmesi olasılığına ilişkin bir fizibilite çalışması başlatmıştı. Öneri Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan gelmişti ve FIFA Başkanı Gianni Infantino bunu "anlamlı ve ayrıntılı bir öneri" olarak nitelendirmişti.

Infantino, Doha'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası kura çekiminde, "FIFA, iki yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesini önermedi" dedi. "Süreci netleştirelim: Son FIFA kongresi, FIFA yönetiminden... Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine ilişkin bir fizibilite çalışması başlatmasını istedi. Arsene Wenger liderliğindeki FIFA yönetimi de tam olarak bunu yaptı. FIFA herhangi bir öneride bulunmadı, ancak bunun uygulanabilir olduğu, bazı yansımaları ve etkileri olacağı sonucuna vardı. Bunun uygulanabilir ve hatta dünyanın büyük bir kısmı için olumlu olacağını gördük, ancak elbette buna büyük bir muhalefet de var ve tartışma buradan başlamalı."

Fizibilite çalışmaları, üye ülkelerin iki yılda bir düzenlenecek Dünya Kupası'ndan 19 milyon dolar (14,5 milyon sterlin) ek gelir elde edeceğini ortaya koydu, ancak bu fikre Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA ve Güney Amerika yönetim organı CONMEBOL karşı çıktı.

Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp da bu tür bir girişime karşı olduğunu dile getirdi.

"Daha fazla maç mı? Bu, her yıl bir turnuva mı demek? Kesinlikle olmaz, bu doğru değil. Turnuvanın hiç olmadığı, eski güzel ve çok önemli sezon öncesi hazırlık dönemi nereye gitti? Büyük bir yarışma için antrenman yapan herkesin hazırlık yapması gerekir," dedi Klopp, Guardian gazetesine. "Olimpiyatlara katılıyorsanız, birçok nedenden dolayı yüksek dağlara çıkarsınız, orada inanılmaz derecede sıkı antrenman yaparsınız ve sonra yarışma anı geldiğinde iyi hazırlanmış olursunuz. Ama futbolcular tüm yıl boyunca oynar, sonra üç hafta izin yapar, ardından iki haftalık sezon öncesi hazırlık dönemi geçirir ve sonra tekrar oynamaya başlar. Futbol budur. Sürekli oynuyorsanız bu oyunu nasıl geliştirebilirsiniz? Geliştiremezsiniz."

Peki ya Kulüpler Dünya Kupası?

Getty Images

Tartışmalara yol açan tek turnuva Dünya Kupası değil. 2029'dan itibaren Kulüpler Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesinin değerlendirilmesi yönünde çağrılar var.

Guardian'a göre, Kulüpler Dünya Kupası 2025 yazında 32 takımlı bir turnuvaya genişletildi ve FIFA, kulüplerin iki yılda bir düzenlenmesini talep etmesiyle bu konuyu değerlendirecek.

Ancak böyle bir adım, zaten yoğun olan takvime daha fazla baskı getirecek ve durumdan memnun olmayan kulüplerin tepkisine neden olabilir.

Premier League CEO'su Richard Masters, böyle bir planla ilgili endişelerini dile getirdi.

“FIFA, aslında dünya çapındaki futbolu düzenlemek ve uluslararası futbolu yönetmek için kuruldu; Kulüpler Dünya Kupası ise kulüp futboluna yönelik bir adımdır,” dedi. “Turnuvanın zamanlaması ve takvimi konusunda liglere ve oyunculara hiç danışılmadı; bence bundan sonra ne tür bir versiyonu olursa olsun, bu konuda bize danışılması gerekiyor. Açıkçası, bunun Premier Lig sezonunun takvimi üzerinde bir etkisi var, bu çok açık. Müzakerelerde yer almak ve ligler adına uygun bir tartışma ortamı talep ediyoruz.”

Dünya Kupası her zaman dört yılda bir mi düzenlenmiştir?

Getty Images

İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'da düzenlendi, ardından 1934'te İtalya ve 1938'de Fransa'da düzenlendi. Ancak, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 12 yıllık bir ara verildi, bu da bir sonraki turnuvanın 1950'de Brezilya'da düzenlenmesine neden oldu.

O zamandan beri turnuva her dört yılda bir devam etti ve tek büyük değişiklik 2022'de gerçekleşti.

Katar'daki turnuva, Katar'daki yüksek sıcaklıklarla ilgili endişeler nedeniyle ilk kez yaz aylarından kış aylarına (Kasım-Aralık) kaydırıldı.

Turnuvanın kışa kaydırılması önemli bir adımdı ve ilk kez Avrupa iç sezonunun ortasında düzenlendiği için çok eleştirildi; Dünya Kupası sürerken diğer turnuvaların duraklatılması gerekti.