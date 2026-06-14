FIFA, Dünya Kupası'nda görev almayı reddeden hakem Omar Artan'a devasa bir meblağ ödüyor

ABD'ye giriş izni verilmeyen Somalili hakem Omar Artan'a Dünya Kupası maaşının tamamı "normal şekilde" ödenecek. ESPN bu haberi verdi.

Bu, Artan'ın kariyerindeki ilk Dünya Kupası olacaktı, ancak bu hafta başında bu plan aniden suya düştü. 34 yaşındaki hakem, Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında reddedildi ve derhal geri gönderildi.

Bunun nedeni: Artan'ın geçerli bir vizesi yoktu. Daha önce Nairobi'deki Somali Büyükelçiliği'ne başvurmuş ve diplomatik pasaportuyla Pazartesi günü Amerikan topraklarına ayak basacağını düşünmüştü, ancak bu plan suya düştü.

Artan derhal geri gönderildi. "The White House FIFA Task Force" başkanı Andrew Giuliani durumu açıkladı. "Onu ülkeye almamak için çok iyi nedenlerimiz var. Büyük endişeler var. Bu adam, terör örgütü El Şabab'ın üyeleriyle bağlantılı," dedi.

Hakem ise tüm suçlamaları reddetti ve UEFA de bu görüşe katılmış gibi görünüyordu, zira Artan birkaç gün önce Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak 2026 Avrupa Süper Kupa maçına atandı. FIFA da Artan'ı destekliyor gibi görünüyor.

ESPN'e konuşan kaynaklar, Somalili hakemin Dünya Kupası maaşının tamamını alacağını bildiriyor. Kesin rakamlar henüz bilinmese de - bunlar turnuva sonrasında resmi olarak hesaplanacak - söz konusu meblağların ciddi miktarlarda olduğu açık.

The Times'a inanacak olursak, Dünya Kupası'ndaki hakemlerin başlangıç primi zaten yaklaşık 86.000 avro civarında. Buna ek olarak, grup aşamasında 2.500 ile 4.500 avro arasında değiştiği söylenen maç primleri de var ve bunlar eleme aşamasında 9.000 avroya kadar çıkabilir. Umarız Artan çok uzun süre üzülmek zorunda kalmaz.