FIFA Dünya Kupası'na kaç takım katılmaya hak kazanıyor?

FIFA Dünya Kupası, her dört yılda bir düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin dünya şampiyonu olmak için mücadele ettiği bir turnuvadır.

Dünya Kupası'nın en son edisyonu, Haziran 2026'da Kuzey Amerika'da, Meksika ve Kanada'da gerçekleşecek ve bu ünlü futbol turnuvasının şimdiye kadarki en büyük edisyonu olarak tarihe geçecek.

Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da 13 takımın katıldığı ilk turnuvasından bu yana istikrarlı bir şekilde büyümüştür. 2022'deki son turnuvada toplam 32 takım mücadele etmişti ve bu sayı şimdi yeniden artmıştır.

Dünya Kupası'na kaç takım katılmaya hak kazanıyor?

FIFA'nın 2017 yılında turnuvanın genişletileceğini onaylamasının ardından, toplam 48 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Üç ev sahibi ülke – ABD, Meksika ve Kanada – otomatik olarak hak kazanırken, bölgesel eleme turnuvalarını geçerek hak kazanan 45 takım da onlara katılacak.

Tüm takımlar, dünyanın en iyisi olmak için 39 gün boyunca mücadele edecek.

UEFA – Avrupa

Dünya Kupası'nda Avrupa'dan 16 takım yer alıyor. Bu takımlardan 12'si, eleme gruplarını birinci olarak tamamlayarak yaz turnuvasına katılma hakkını elde etti: Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsviçre. Çek Cumhuriyeti, Türkiye, İsveç ve Bosna-Hersek ise play-off'ları geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

CAF - AFRİKA

Dünya Kupası'nda 10 Afrika takımı yer alıyor. Fas, Senegal, Cezayir, Tunus, Mısır, Fildişi Sahili, Gana, Yeşil Burun Adaları ve Güney Afrika, eleme gruplarını birinci sırada tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandılar. Bu takımlara, Konfederasyonlar Arası Yolu 1 play-off'unu kazanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti de katıldı.

AFC - ASYA

AFC elemeleri, Ürdün ve Özbekistan'ın tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası finallerine yükselmesiyle bazı sürprizler yaşattı. Bu iki yeni katılımcıya Avustralya, Japonya, Güney Kore, Katar, Suudi Arabistan ve Irak da katılacak.

CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler)

CONCACAF'ta da bazı sürprizler yaşandı. Curaçao, nüfus bakımından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olurken, Haiti ise 52 yıllık uzun bir bekleyişin ardından 1974'ten bu yana ilk kez turnuvaya katılmayı başardı. Ayrıca, Dünya Kupası'na sadece ikinci kez ve 2018 Rusya'dan bu yana ilk kez geri dönen Panama da turnuvada yer alacak.

CONMEBOL (Güney Amerika),

Son şampiyon Arjantin, Güney Amerika grubunu lider tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Ekvador, Kolombiya, Uruguay, Brezilya ve Paraguay da 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

OFC (Okyanusya),

Okyanusya bölgesinde Dünya Kupası için tek bir doğrudan katılım hakkı vardı ve bu hak Yeni Zelanda'ya gitti. All Whites, grubunu birinci olarak tamamladıktan sonra, belirleyici play-off maçında Yeni Kaledonya'yı 3-0 yenerek 16 yıl sonra ilk kez geri döndü.

FIFA, Dünya Kupası'na katılacak takım sayısını ne zaman artırdı?

FIFA Konseyi, 2017 yılında oybirliğiyle 2026 Dünya Kupası'ndan itibaren Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasına karar verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Karar, dört farklı format seçeneğini içeren bir rapora dayalı olarak yapılan kapsamlı bir analiz sonucunda alındı. Çalışmada sporsal denge, turnuva kalitesi, futbolun gelişimi üzerindeki etki, altyapı, mali durumla ilgili tahminler ve etkinliklerin düzenlenmesine yönelik sonuçlar gibi faktörler dikkate alındı. FIFA Konseyi, önümüzdeki toplantılarında konfederasyon başına ayrılacak kontenjan da dahil olmak üzere turnuvayla ilgili ayrıntıları ele alacak.”

Önceki Dünya Kupalarında kaç takım yer aldı?

1930 yılında Uruguay’da düzenlenen ve sadece 13 takımın katıldığı ilk turnuvadan bu yana Dünya Kupası’nda pek çok değişiklik yaşandı: yedi takım Güney Amerika’dan, dört takım Avrupa’dan ve iki takım Kuzey Amerika’dan katılmıştı.

Turnuva, sonraki yıllarda 16 takıma çıktı ve bu süreçte formatında çeşitli değişiklikler yapıldı, ardından 1982 İspanya Dünya Kupası'nda 24 takıma genişletildi.

1998 Fransa Dünya Kupası'nda turnuva 32 takıma genişletildi ve ardından FIFA, 2026 için bir artış daha yapılacağını duyurdu.

Dünya Kupası'nda takım sayısının artırılmasına ilişkin tartışmalar

Dünya Kupası'nın genişletilmesinin yararları konusunda bazı tartışmalar yaşandı. Eski Alman yıldız ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) başkanı Karl-Heinz Rummenigge, takvimin zaten yoğun olduğu uyarısında bulunarak bu konuyu eleştirdi.

"FIFA'nın, [Dünya Kupası] katılımcı sayısını yüzde 50 artırmasından memnun olmadığımızı çok iyi bildiğine inanıyorum," dedi. "Bu bir gerçek. Karar alma süreci ve şeffaflık, bizim açımızdan kabul edilemezdi. Şimdi özellikle FIFA ve UEFA'ya [uluslararası maç] sayısını azaltma çağrısında bulunmak istiyorum. Oyuncuların çok fazla maç oynamak zorunda kaldığı bir noktaya geldik."

Kampanya grubu New Fifa Now da bu genişlemeyi "para ve güç kapma" olarak nitelendirerek eleştirdi. FIFA araştırması, gelirlerin 5,29 milyar sterline çıkacağını ve potansiyel kârın 521 milyon sterlin artacağını öngörüyor, ancak FIFA Başkanı Infantino, paranın bu kararın arkasındaki anahtar faktör olduğunu reddetti.

Infantino, BBC Sport'a şunları söyledi: “Tam tersi, bu bir futbol kararı. Her formatın finansal açıdan avantajları var. Sporun değerine dayalı bir karar verebilecek rahat bir durumdaydık.”

Genişleme planları bununla da bitmeyebilir. Güney Amerika futbol federasyonu CONMEBOL, daha önce 2030 turnuvasını 64 takıma genişletmek için resmi bir öneri sunmuştu. Böyle bir plan, maç sayısının 128'e çıkmasını gerektirecek, ancak öneri, oyuncuların refahına ilişkin endişeler nedeniyle şimdiden büyük bir muhalefetle karşılaştı.

AFC Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Khalifa, öneriye ilişkin endişelerini dile getirdi. BBC Sport'a verdiği demeçte, "Eğer konu değişikliklere açık kalırsa, kapı sadece turnuvanın 64 takıma genişletilmesine açılmayacaktır," dedi. "Ancak birisi gelip sayının 132 takıma çıkarılmasını talep edebilir. O zaman ne hale geliriz? Kaos olur."

