FIFA Dünya Kupası'na hiç katılamamış ülkeler

Bazı ülkelerde FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak neredeyse bir formalite olarak görülür. Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Fransa gibi sayısız ülkenin taraftarları için, ülkelerinin eleme turlarını kolayca geçmesi ve asıl turnuva geldiğinde kupayı kaldırma şansına sahip olması tartışılmaz bir gerçektir.

Ancak bu konuda tüm ülkeler eşit değildir. Futbol dünyasının elitleri ihtiyaç duyabilecekleri tüm kaynaklara sahipken, dünyanın dört bir yanındaki pek çok takım aynı şartlarda rekabet edememekte ve anlaşılır bir şekilde FIFA'nın en önemli etkinliğine hiçbir zaman ulaşamamıştır. Ayrıca, büyük bir tarihe sahip olmasına rağmen, bazı tuhaf nedenlerden dolayı hiçbir zaman Dünya Kupası'na katılmayı başaramayan ülkeler de vardır.

Organizasyonun şimdiye kadarki en büyük turnuvası olması beklenen 2026 Dünya Kupası öncesinde, GOAL bu turnuvaya hiç katılamamış ülkeleri mercek altına alıyor.

Dünya Kupası'na hiç katılamayan ülkeler listesi

Uzun süredir erkekler Dünya Kupası'na katılmaya çalışan, ancak hiçbir zaman başarılı olamayan birçok ülke var. Venezuela, 1966'dan beri eleme kampanyalarına katılıyor, ancak turnuvaya hiç katılamayan tek CONMEBOL ülkesi olmaya devam ediyor. Finlandiya ise yıllar boyunca birçok yetenekli futbolcu yetiştirmiş, ancak hiçbir zaman güçlü bir eleme performansı sergileyememiştir.

Dünya Kupası'nın 48 takıma genişletilmesi, birçok ülkenin ilk kez turnuvaya katılmasını sağlayacaktır; ancak şimdilik sıralamada üst sıralarda yer alan pek çok takım hâlâ ilk kez sahneye çıkmayı beklemektedir. Arnavutluk, yıllar boyunca çalışkan ve yetenekli birçok oyuncu yetiştirmiş olsa da elemelerde şanssızlık yaşamıştır; Mali ve Burkina Faso ise Afrika'da sık sık iddialı bir konumda bulunmuş, ancak son aşamayı geçmeyi başaramamıştır. Gürcistan son yıllarda büyük gelişme gösterdi ve Euro 2024'te son 16'ya yükseldi, ancak daha sonra turnuvanın galibi İspanya'ya elendi. Paris Saint-Germain'in süperstarı Khvicha Kvaratskhelia ve Liverpool kalecisi Giorgi Mamardashvili'nin varlığı, gelecekte bu ülkenin futbolun en büyük sahnesine çıkmasına yardımcı olabilir.

Nüfuslarının azlığı nedeniyle Dünya Kupası'na katılmakta her zaman zorlanan bazı ülkeler vardır, ancak sadece 156.000 kişinin yaşadığı Curacao, 2026 turnuvasına katılarak futbol dünyasını şaşkına çevirerek, büyüklüğün her şey olmadığını kanıtladı. Montserrat, 4.000 ila 5.000 kişi ile dünyanın en az nüfuslu FIFA üyesidir. Cook Adaları ise 17.000 kişilik nüfusu 2,2 milyon kilometrekarelik okyanus alanına yayılmış olduğu için büyük lojistik zorluklarla karşı karşıyadır. San Marino ve Cebelitarık'ın nüfusu ise yaklaşık 34.000'dir. Her iki ülke de Avrupa'daki UEFA elemelerinde mücadele etmekte ve ciddi bir rekabet ortamı yaratacak bir seri yakalamak bir yana, tek bir maçı bile kazanmakta zorlanmaktadır.

Ülke Federasyonu Eleme Turu Arnavutluk UEFA 1966 Amerikan Samoası OFC 2002 Andorra UEFA 2002 Anguilla CONCACAF 2002 Ermenistan UEFA 1998 Aruba CONCACAF 1998 Azerbaycan UEFA 1998 Bahamalar CONCACAF 2002 Bahreyn AFC 1978 Bangladeş AFC 1986 Barbados CONCACAF 1986 Belarus UEFA 1998 Belize CONCACAF 1998 Benin CAF 1974 Bermuda CONCACAF 1970 Butan AFC 2018 Burkina Faso CAF 1978 Burundi CAF 1994 Kamboçya AFC 1998 Cayman Adaları CONCACAF 1998 Orta Afrika Cumhuriyeti CAF 2002 Çad CAF 2002 Komorlar CAF 2010 Cook Adaları OFC 1998 Kıbrıs UEFA 1962 Cibuti CAF 2002 Dominika CONCACAF 1998 Dominik Cumhuriyeti CONCACAF 1978 Ekvator Ginesi CAF 2002 Eritre CAF 2002 Estonya UEFA 1934 / 1994 Eswatini CAF 1994 Etiyopya CAF 1962 Faroe Adaları UEFA 1994 Fiji OFC 1982 Finlandiya UEFA 1938 Gabon CAF 1990 Gürcistan UEFA 1998 Cebelitarık UEFA 2018 Grenada CONCACAF 1982 Guatemala CONCACAF 1958 Gine CAF 1974 Guyana CONCACAF 1978 Hindistan AFC 1954 Kazakistan UEFA 1998 Kenya CAF 1974 Kosova* UEFA 2018 Kırgızistan AFC 1998 Letonya UEFA 1938 / 1994 Lübnan AFC 1994 Lesoto CAF 1974 Liberya CAF 1966 Libya CAF 1970 Liechtenstein UEFA 1994 Litvanya UEFA 1934 / 1994 Lüksemburg UEFA 1934 Madagaskar CAF 1972 Malavi CAF 1978 Malezya AFC 1974 Mali CAF 2002 Malta UEFA 1974 Mauritius CAF 1974 Moldova UEFA 1998 Karadağ UEFA 2010 Montserrat CONCACAF 2002 Mozambik CAF 1982 Myanmar AFC 2010 Namibya CAF 1994 Yeni Kaledonya OFC 2006 Nikaragua CONCACAF 1994 Nijer CAF 1978 Makedonya UEFA 1996 Umman AFC 1986 Pakistan AFC 1990 Filistin AFC 2002 Papua Yeni Gine OFC 1998 Filipinler AFC 1998 Porto Riko CONCACAF 1974 Ruanda CAF 1998 Saint Kitts ve Nevis CONCACAF 1998 Saint Lucia CONCACAF 1994 Saint Vincent ve Grenadinler CONCACAF 1994 Samoa OFC 1994 San Marino UEFA 1994 Sao Tome ve Principe CAF 2002 Seyşeller CAF 2002 Singapur AFC 1978 Solomon Adaları OFC 1994 Güney Sudan CAF 2018 Sudan CAF 1958 Surinam CONCACAF 1962 Tahiti OFC 1994 Tacikistan AFC 1998 Tanzanya CAF 1974 Tayland AFC 1974 Tonga OFC 1998 Türkmenistan AFC 1998 Turks ve Caicos Adaları CONCACAF 2002 ABD Virjin Adaları CONCACAF 2002 Uganda CAF 1978 Vanuatu OFC 1994 Venezuela CONMEBOL 1966 Vietnam AFC 1994 Yemen AFC 1986 / 1994

*Kosova hala play-offlar yoluyla Dünya Kupası'na katılma şansı var.

Dünya Kupası'na hiç katılamayan en büyük ülkeler hangileridir?

Nüfusu inanılmaz derecede fazla olan birçok ülke, erkekler Dünya Kupası'na hiç katılamadı. Yaklaşık 1,46 milyarlık nüfusu ile Hindistan en büyük ülkedir. Bu Asya ülkesi, aynı bölgedeki ülkelerin çekilmesiyle 1950 Dünya Kupası'na otomatik olarak katılmaya hak kazanmıştı, ancak seyahat masrafları ve Olimpiyatlara katılmayı tercih etmeleri nedeniyle turnuvadan çekilmişti. Pakistan da 255 milyonluk devasa bir nüfusa sahip, ancak Hindistan gibi burada da futbol kriketin gölgesinde kalıyor ve ülke dünya sıralamasında hiçbir zaman 141. sıradan daha yukarı çıkamadı.

Endonezya, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için Hollanda'nın efsane ismi Patrick Kluivert'i teknik direktör olarak görevlendirdi, ancak AFC elemelerinin dördüncü turunda elendi. Ülke, daha önce 1938'de Hollanda'nın bir kolonisi olarak Hollanda Doğu Hint Adaları adıyla yarışmıştı, ancak modern Endonezya devleti hiçbir zaman Dünya Kupası'nda yer almadı.

Bangladeş de futbolun büyük bir hayran kitlesine sahip bir başka ülkedir, ancak Bengal Kaplanları hiçbir zaman eleme turlarını geçememiştir. Afrika'da Etiyopya, 1957'deki ilk Afrika Uluslar Kupası'na katılan ilk ülkelerden biri olarak bölgedeki futbol öncüleri arasında görülür ve 1962'de turnuvayı kazanmıştır, ancak en yakın ulaştıkları nokta, 2014 Dünya Kupası için Nijerya'ya 4-1 yenildikleri play-off maçıdır.

Filipinler'de son zamanlarda futbola olan ilgi artmıştır, ancak basketbol ve boks ülkenin önde gelen sporları olmaya devam etmektedir ve Dünya Kupası'na katılım henüz gerçekleşmemiştir. Vietnam ise 101 milyonluk bir nüfusa sahiptir, ancak en iyi sonucu 2022 Asya elemelerinin üçüncü turuna kalmaktır.

Birçok ülke, turnuvanın genişletilmiş formatının gelecekte Dünya Kupası'na katılmayı kolaylaştıracağını umuyor. Finlandiya ve Venezuela gibi ülkeler bir gün mutlaka bu büyük turnuvaya katılacaklardır, ancak diğer ülkeler için bu, son derece kısıtlı kaynakları nedeniyle ne yazık ki gerçekçi olmayan bir hayalden ibarettir.