FIFA Dünya Kupası'na hiç katılamamış ülkeler

Bazı ülkelerde FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak neredeyse bir formalite olarak görülür. Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Fransa gibi sayısız ülkenin taraftarları için, ülkelerinin eleme turlarını kolayca geçmesi ve asıl turnuva geldiğinde kupayı kaldırma şansına sahip olması tartışılmaz bir gerçektir.
Ancak bu konuda tüm ülkeler eşit değildir. Futbol dünyasının elitleri ihtiyaç duyabilecekleri tüm kaynaklara sahipken, dünyanın dört bir yanındaki pek çok takım aynı şartlarda rekabet edememekte ve anlaşılır bir şekilde FIFA'nın en önemli etkinliğine hiçbir zaman ulaşamamıştır. Ayrıca, büyük bir tarihe sahip olmasına rağmen, bazı tuhaf nedenlerden dolayı hiçbir zaman Dünya Kupası'na katılmayı başaramayan ülkeler de vardır.
Organizasyonun şimdiye kadarki en büyük turnuvası olması beklenen 2026 Dünya Kupası öncesinde, GOAL bu turnuvaya hiç katılamamış ülkeleri mercek altına alıyor.
Dünya Kupası'na hiç katılamayan ülkeler listesi
Uzun süredir erkekler Dünya Kupası'na katılmaya çalışan, ancak hiçbir zaman başarılı olamayan birçok ülke var. Venezuela, 1966'dan beri eleme kampanyalarına katılıyor, ancak turnuvaya hiç katılamayan tek CONMEBOL ülkesi olmaya devam ediyor. Finlandiya ise yıllar boyunca birçok yetenekli futbolcu yetiştirmiş, ancak hiçbir zaman güçlü bir eleme performansı sergileyememiştir.
Dünya Kupası'nın 48 takıma genişletilmesi, birçok ülkenin ilk kez turnuvaya katılmasını sağlayacaktır; ancak şimdilik sıralamada üst sıralarda yer alan pek çok takım hâlâ ilk kez sahneye çıkmayı beklemektedir. Arnavutluk, yıllar boyunca çalışkan ve yetenekli birçok oyuncu yetiştirmiş olsa da elemelerde şanssızlık yaşamıştır; Mali ve Burkina Faso ise Afrika'da sık sık iddialı bir konumda bulunmuş, ancak son aşamayı geçmeyi başaramamıştır. Gürcistan son yıllarda büyük gelişme gösterdi ve Euro 2024'te son 16'ya yükseldi, ancak daha sonra turnuvanın galibi İspanya'ya elendi. Paris Saint-Germain'in süperstarı Khvicha Kvaratskhelia ve Liverpool kalecisi Giorgi Mamardashvili'nin varlığı, gelecekte bu ülkenin futbolun en büyük sahnesine çıkmasına yardımcı olabilir.
Nüfuslarının azlığı nedeniyle Dünya Kupası'na katılmakta her zaman zorlanan bazı ülkeler vardır, ancak sadece 156.000 kişinin yaşadığı Curacao, 2026 turnuvasına katılarak futbol dünyasını şaşkına çevirerek, büyüklüğün her şey olmadığını kanıtladı. Montserrat, 4.000 ila 5.000 kişi ile dünyanın en az nüfuslu FIFA üyesidir. Cook Adaları ise 17.000 kişilik nüfusu 2,2 milyon kilometrekarelik okyanus alanına yayılmış olduğu için büyük lojistik zorluklarla karşı karşıyadır. San Marino ve Cebelitarık'ın nüfusu ise yaklaşık 34.000'dir. Her iki ülke de Avrupa'daki UEFA elemelerinde mücadele etmekte ve ciddi bir rekabet ortamı yaratacak bir seri yakalamak bir yana, tek bir maçı bile kazanmakta zorlanmaktadır.
|Ülke
|Federasyonu
|Eleme Turu
|Arnavutluk
|UEFA
|1966
|Amerikan Samoası
|OFC
|2002
|Andorra
|UEFA
|2002
|Anguilla
|CONCACAF
|2002
|Ermenistan
|UEFA
|1998
|Aruba
|CONCACAF
|1998
|Azerbaycan
|UEFA
|1998
|Bahamalar
|CONCACAF
|2002
|Bahreyn
|AFC
|1978
|Bangladeş
|AFC
|1986
|Barbados
|CONCACAF
|1986
|Belarus
|UEFA
|1998
|Belize
|CONCACAF
|1998
|Benin
|CAF
|1974
|Bermuda
|CONCACAF
|1970
|Butan
|AFC
|2018
|Burkina Faso
|CAF
|1978
|Burundi
|CAF
|1994
|Kamboçya
|AFC
|1998
|Cayman Adaları
|CONCACAF
|1998
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|CAF
|2002
|Çad
|CAF
|2002
|Komorlar
|CAF
|2010
|Cook Adaları
|OFC
|1998
|Kıbrıs
|UEFA
|1962
|Cibuti
|CAF
|2002
|Dominika
|CONCACAF
|1998
|Dominik Cumhuriyeti
|CONCACAF
|1978
|Ekvator Ginesi
|CAF
|2002
|Eritre
|CAF
|2002
|Estonya
|UEFA
|1934 / 1994
|Eswatini
|CAF
|1994
|Etiyopya
|CAF
|1962
|Faroe Adaları
|UEFA
|1994
|Fiji
|OFC
|1982
|Finlandiya
|UEFA
|1938
|Gabon
|CAF
|1990
|Gürcistan
|UEFA
|1998
|Cebelitarık
|UEFA
|2018
|Grenada
|CONCACAF
|1982
|Guatemala
|CONCACAF
|1958
|Gine
|CAF
|1974
|Guyana
|CONCACAF
|1978
|Hindistan
|AFC
|1954
|Kazakistan
|UEFA
|1998
|Kenya
|CAF
|1974
|Kosova*
|UEFA
|2018
|Kırgızistan
|AFC
|1998
|Letonya
|UEFA
|1938 / 1994
|Lübnan
|AFC
|1994
|Lesoto
|CAF
|1974
|Liberya
|CAF
|1966
|Libya
|CAF
|1970
|Liechtenstein
|UEFA
|1994
|Litvanya
|UEFA
|1934 / 1994
|Lüksemburg
|UEFA
|1934
|Madagaskar
|CAF
|1972
|Malavi
|CAF
|1978
|Malezya
|AFC
|1974
|Mali
|CAF
|2002
|Malta
|UEFA
|1974
|Mauritius
|CAF
|1974
|Moldova
|UEFA
|1998
|Karadağ
|UEFA
|2010
|Montserrat
|CONCACAF
|2002
|Mozambik
|CAF
|1982
|Myanmar
|AFC
|2010
|Namibya
|CAF
|1994
|Yeni Kaledonya
|OFC
|2006
|Nikaragua
|CONCACAF
|1994
|Nijer
|CAF
|1978
|Makedonya
|UEFA
|1996
|Umman
|AFC
|1986
|Pakistan
|AFC
|1990
|Filistin
|AFC
|2002
|Papua Yeni Gine
|OFC
|1998
|Filipinler
|AFC
|1998
|Porto Riko
|CONCACAF
|1974
|Ruanda
|CAF
|1998
|Saint Kitts ve Nevis
|CONCACAF
|1998
|Saint Lucia
|CONCACAF
|1994
|Saint Vincent ve Grenadinler
|CONCACAF
|1994
|Samoa
|OFC
|1994
|San Marino
|UEFA
|1994
|Sao Tome ve Principe
|CAF
|2002
|Seyşeller
|CAF
|2002
|Singapur
|AFC
|1978
|Solomon Adaları
|OFC
|1994
|Güney Sudan
|CAF
|2018
|Sudan
|CAF
|1958
|Surinam
|CONCACAF
|1962
|Tahiti
|OFC
|1994
|Tacikistan
|AFC
|1998
|Tanzanya
|CAF
|1974
|Tayland
|AFC
|1974
|Tonga
|OFC
|1998
|Türkmenistan
|AFC
|1998
|Turks ve Caicos Adaları
|CONCACAF
|2002
|ABD Virjin Adaları
|CONCACAF
|2002
|Uganda
|CAF
|1978
|Vanuatu
|OFC
|1994
|Venezuela
|CONMEBOL
|1966
|Vietnam
|AFC
|1994
|Yemen
|AFC
|1986 / 1994
*Kosova hala play-offlar yoluyla Dünya Kupası'na katılma şansı var.
Dünya Kupası'na hiç katılamayan en büyük ülkeler hangileridir?
Nüfusu inanılmaz derecede fazla olan birçok ülke, erkekler Dünya Kupası'na hiç katılamadı. Yaklaşık 1,46 milyarlık nüfusu ile Hindistan en büyük ülkedir. Bu Asya ülkesi, aynı bölgedeki ülkelerin çekilmesiyle 1950 Dünya Kupası'na otomatik olarak katılmaya hak kazanmıştı, ancak seyahat masrafları ve Olimpiyatlara katılmayı tercih etmeleri nedeniyle turnuvadan çekilmişti. Pakistan da 255 milyonluk devasa bir nüfusa sahip, ancak Hindistan gibi burada da futbol kriketin gölgesinde kalıyor ve ülke dünya sıralamasında hiçbir zaman 141. sıradan daha yukarı çıkamadı.
Endonezya, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için Hollanda'nın efsane ismi Patrick Kluivert'i teknik direktör olarak görevlendirdi, ancak AFC elemelerinin dördüncü turunda elendi. Ülke, daha önce 1938'de Hollanda'nın bir kolonisi olarak Hollanda Doğu Hint Adaları adıyla yarışmıştı, ancak modern Endonezya devleti hiçbir zaman Dünya Kupası'nda yer almadı.
Bangladeş de futbolun büyük bir hayran kitlesine sahip bir başka ülkedir, ancak Bengal Kaplanları hiçbir zaman eleme turlarını geçememiştir. Afrika'da Etiyopya, 1957'deki ilk Afrika Uluslar Kupası'na katılan ilk ülkelerden biri olarak bölgedeki futbol öncüleri arasında görülür ve 1962'de turnuvayı kazanmıştır, ancak en yakın ulaştıkları nokta, 2014 Dünya Kupası için Nijerya'ya 4-1 yenildikleri play-off maçıdır.
Filipinler'de son zamanlarda futbola olan ilgi artmıştır, ancak basketbol ve boks ülkenin önde gelen sporları olmaya devam etmektedir ve Dünya Kupası'na katılım henüz gerçekleşmemiştir. Vietnam ise 101 milyonluk bir nüfusa sahiptir, ancak en iyi sonucu 2022 Asya elemelerinin üçüncü turuna kalmaktır.
Birçok ülke, turnuvanın genişletilmiş formatının gelecekte Dünya Kupası'na katılmayı kolaylaştıracağını umuyor. Finlandiya ve Venezuela gibi ülkeler bir gün mutlaka bu büyük turnuvaya katılacaklardır, ancak diğer ülkeler için bu, son derece kısıtlı kaynakları nedeniyle ne yazık ki gerçekçi olmayan bir hayalden ibarettir.