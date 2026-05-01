2026 turnuvası için FIFA Dünya Kupası 48 takıma genişletildi; bu da bu turnuvanın, dünya futbolunun en büyük turnuvası olacağı anlamına geliyor.

Eş ev sahibi Meksika, ABD ve Kanada otomatik olarak turnuvaya katılmaya hak kazandı ve bunlara, uzun bir eleme sürecini başarıyla geçen dünyanın dört bir yanından 45 ülke daha katılacak.

Peki bundan sonra ne olacak? GOAL, büyük açılış maçı öncesinde Dünya Kupası gruplarının nasıl belirlendiği hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

FIFA Dünya Kupası grupları nasıl belirleniyor?

Dünya Kupası grupları, turnuva başlamadan önce 48 takımı dörtlü 12 gruba ayıran bir kura çekilişiyle belirlenir.

Takımlar kura için dört kaseye ayrılır. Üç ev sahibi ülke olan ABD, Meksika ve Kanada ile FIFA'nın en üst sıradaki dokuz takımı 1. kaseye girer. FIFA sıralaması sonraki üç kaseyi belirler, yani en alt sıradaki takımların tümü 4. kaseye girer.

İşte 2026 Dünya Kupası için kavanozların nasıl şekillendiğine bir bakış:

1. Kupa: Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

2. Kupa: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

3. Kupa: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

4. Kupa: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Bosna-Hersek, İsveç, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak

Ardından, grupları ve maç takvimini belirlemek için kura çekimi yapılır. Turnuvanın üç ev sahibi ülkesi, maçlarının kendi ülkelerinde oynanmasını sağlamak için özel bir statüye sahipti ve sıralamaları önceden belirlenmişti.

Kura çekimi, kurallara göre takımların alfabetik sırayla ilk boş gruba yerleştirilmesiyle devam eder.

Dünya Kupası grup kura çekimlerinde "seribaşı" ne anlama gelir?

FIFA, genişletilmiş 2026 Dünya Kupası için kura çekiminde tenis tarzı bir sıralama sistemi kullanan yeni bir sistem getirdi. Bu sistem, FIFA'nın en üst sıradaki takımlarının yarı final aşamasına kadar turnuvada karşılaşmamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Takımların son dörde kalana kadar birbirlerinden uzak kalması için özel yollar tasarlanmıştır.

FIFA'nın 2026 yılı sıralamasında ilk dörtte yer alan takımlar şunlardır: İspanya, Arjantin, Fransa ve İngiltere. Bu takımlar, birbirleriyle karşılaşmamalarını sağlamak için eleme aşaması kura çekiminde farklı bölümlere yerleştirilir. Bu, turnuvadaki rekabet dengesini korumak amacıyla yapılır.

Herhangi bir kısıtlama var mı?

Kura çekiminde başka kısıtlamalar da vardı. Aynı konfederasyona mensup iki ülke, ilk grup aşamasında birbirleriyle karşılaşamazdı. Dolayısıyla, örneğin Brezilya ve Arjantin (CONMEBOL) aynı grupta olamazdı, Panama ve ABD (CONCACAF) da aynı grupta olamazdı.

Ancak, Avrupa'dan gelen takımlarla ilgili bir istisna vardır. UEFA'dan toplam 16 takım finallere katılmaktadır, bu da karşılaşmanın kaçınılmaz olduğu anlamına gelir. Bu nedenle her grupta en az bir, ancak en fazla iki UEFA takımı yer alır.

"Ölüm Grubu" nedir?

"Ölüm Grubu", futbol dünyasında oldukça yaygın bir terimdir ve taraftarlar, kendi takımları söz konusu olduğunda bu durumdan kaçınmak isterler.

Bu terim, diğer üç güçlü rakiple aynı gruba düşmeyi ifade eder. Genellikle sadece iki takımın bir üst tura yükselebilmesi nedeniyle, diğer iki takımın erken elenme ihtimali ortaya çıkar ve turnuva ilk turda bazı büyük takımları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır.

Son zamanlardaki örnekler arasında, 2022'de İspanya'nın Almanya, Kosta Rika ve Japonya ile karşılaştığı turnuva sayılabilir. Kosta Rika, İspanya'ya 7-0 yenilmesine rağmen grubu birinci olarak tamamladı. La Roja ikinci oldu, bu da Almanya ve Japonya için erken elenme anlamına geliyordu.

Almanya'nın forveti Thomas Muller, turnuvadan erken elenmenin takımı için ne kadar zararlı olduğunu daha sonra açıkça dile getirdi.

"Bu tam bir felaket," dedi gazetecilere. "Bizim için inanılmaz derecede acı bir durum çünkü [İspanya Japonya'ya kaybetmemiş olsaydı] sonuç bizim için yeterli olacaktı. Bu bir çaresizlik hissi. Eğer bu Almanya için son maçım olsaydı, benim için büyük bir zevkti, çok teşekkür ederim."

Bir başka ünlü "Ölüm Grubu" ise 1982'deydi; üç eski dünya şampiyonu Arjantin, İtalya ve Brezilya, ikinci turda aynı gruba düşmüştü. Sadece bir takım yarı finale yükselebildi, bu da diğer rakipler için hayal kırıklığı anlamına geliyordu.

Mbappe, Mane ve Haaland 2026 Dünya Kupası'nda karşılaşacak

2026 Dünya Kupası'nda I Grubu, genel olarak en zorlu gruplardan biri olarak görülüyor. Kylian Mbappe'nin Fransa'sı, Sadio Mane liderliğindeki Senegal ve Erling Haaland'ın Norveç'iyle karşı karşıya gelecek. Dördüncü takımın Irak olduğu kesinleşti; bu da bir başka potansiyel sürpriz olabilir.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, takımının eleme turuna kalmak için zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu biliyor.

“Bu, en zorlu gruplardan biri, hatta belki de en zorlu olanı,” diye konuştu L’Equipe’ye. “Senegal, rekabetçi bir milli takım. Norveç’in eleme performansını gördükten sonra onlar hakkında da farklı bir şey söylemeyeceğim. Avrupa’nın en iyi takımlarından biri. Elbette hedeflerimiz var, ancak gerekli alçakgönüllülüğü de elden bırakmıyoruz. Sonrasını düşünmeden önce, en başından itibaren iyi bir performans sergilememiz gerekiyor.”