2026 FIFA Dünya Kupası'na giden yol hızla ilerliyor ve eleme maçlarının heyecanı, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin kalbini fethediyor.

İlk kez 48 takım uluslararası futbolda en büyük ödül için yarışacak ve eleme süreci her zamankinden daha yoğun ve heyecanlı geçecek. Avrupa'nın tarihi rekabetlerinden Güney Amerika'nın tutkulu mücadelelerine kadar, her maç Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada zafere giden yolda önemli bir adım.

GOAL, bilet satın alma, en iyi fiyatları bulma ve ülkenizin Dünya Kupası elemeleri macerasını bir an bile kaçırmamanız için gerekli tüm bilgileri size sunuyor.

2025/26 Dünya Kupası Elemeleri ne zaman?

Eleme kampanyası dünya çapında yoğunlaşıyor ve bu Mart ayında önemli bir uluslararası pencere planlanıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki takımlar, 2026 turnuvasına katılmak için mücadele ediyor.

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 26 Mart

20:45 CET İtalya - Kuzey İrlanda Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo Bilet 26 Mart

20:45 CET Galler - Bosna Hersek Cardiff City Stadyumu, Cardiff Bilet 26 Mart

20:45 CET Ukrayna - İsveç Mestalla Stadyumu, Valensiya (Tarafsız) Bilet 26 Mart

20:45 CET Polonya - Arnavutluk PGE Narodowy, Varşova Bilet 26 Mart

18:00 CET Türkiye - Romanya Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul Bilet 26 Mart

20:45 CET Slovakya - Kosova Tehelné pole, Bratislava Bilet 26 Mart

20:45 CET Danimarka - Kuzey Makedonya Parken Stadyumu, Kopenhag Bilet 26 Mart

20:45 CET Çek Cumhuriyeti - İrlanda Cumhuriyeti Eden Arena, Prag Bilet 26 Mart

20:00 Yerel Yeni Kaledonya - Jamaika Estadio Akron, Zapopan, MEX Bilet 26 Mart

17:00 Yerel Bolivya - Surinam Estadio BBVA, Guadalupe, MEX Bilet 31 Mart

TBD UEFA Yolu A Finali (ITA/NIR - WAL/BIH) TBD (Yarı Finalin Galibi) Bilet 31 Mart

TBD UEFA Yolu B Finali (UKR/SWE - POL/ALB) TBD (Yarı Finalin Galibi) Bilet 31 Mart

TBD UEFA Path C Finali (SVK/KOS - TUR/ROU) TBD (Yarı Finalin Galibi) Bilet 31 Mart

TBD UEFA Path D Finali (CZE/IRL vs. DEN/MKD) TBD (Yarı Finalin Galibi) Bilet 31 Mart

15:00 Yerel DR Kongo vs. Yol 1 Yarı Final Galibi Estadio Akron, Zapopan, MEX Bilet 31 Mart

21:00 Yerel Irak - Yol 2 Yarı Final Galibi Estadio BBVA, Guadalupe, MEX Bilet

Dünya Kupası Elemeleri biletlerini nereden satın alabilirim?

Dünya Kupası Elemeleri biletleri genellikle aşamalı olarak satışa sunulur.

Biletlerin birincil kaynağı, herhangi bir maç için ev sahibi ülkenin resmi futbol federasyonudur.

Örneğin, İngiltere'nin Wembley'de oynadığı maçı izlemek için resmi FA web sitesini ziyaret etmeniz gerekir. Bu biletler genellikle genel satış döneminden önce resmi taraftar kulübü üyelerine öncelikli olarak satışa sunulur.

Ancak, yüksek talep gören maçlarda biletler neredeyse anında tükenebilir. StubHub gibi ikincil platformlar, son dakikada diğer taraftarlardan bilet satın almanın bir yolunu sunar.

Dünya Kupası Elemeleri biletleri ne kadar?

Dünya Kupası Elemeleri biletlerinin fiyatı, birkaç faktöre bağlı olarak büyük ölçüde değişir: maç programı, konum, koltuk kategorisi ve satın alma noktası.

Ulusal futbol federasyonları aracılığıyla resmi olarak satılan biletler oldukça uygun fiyatlı olabilir ve bazen daha az ilgi çeken maçlar için 20-30 € gibi düşük fiyatlardan başlar.

Ancak, Brezilya-Arjantin veya İngiltere-Kosova gibi önemli maçlarda, biletlerin nominal fiyatları önemli ölçüde daha yüksek olacak ve çok hızlı bir şekilde tükenecektir.

StubHub gibi ikincil platformlarda, nominal değerinin üzerinde bir fiyat ödeyebilirsiniz.

Şu anda, bazı maçların biletlerini yeniden satış sitelerinde 12 dolar gibi düşük bir fiyata bulabilirsiniz, ancak önemli maçların premium koltukları birkaç yüz pound'a mal olabilir. Önemli olan, farklı platformlardaki fiyatları karşılaştırmak ve bütçeniz kısıtlıysa koltuk seçiminde esnek olmaktır.

Hangi ülkeler 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı?

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, gelecek yıl Dünya Kupası'nda yer almak için bölgelerini temsil ederken, turnuva için 18 yer kapıldı.

Eleme turunu geçen takımlar şunlardır:

Ortak ev sahipleri : Kanada, Meksika, ABD

: Kanada, Meksika, ABD AFC : Avustralya, İran, Özbekistan, Ürdün, Güney Kore, Japonya

: Avustralya, İran, Özbekistan, Ürdün, Güney Kore, Japonya CAF : Fas, Tunus

: Fas, Tunus CONMEBOL : Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay

: Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay OFC: Yeni Zelanda

Hangi ülkeler Dünya Kupası elemelerine katılacak?

Ev sahibi Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiden elemeyi garantilemesi ile 2026 Dünya Kupası'nda kalan 45 yer için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Ekim 2025 itibarıyla, dünya çapında düzinelerce ülke hala yarışta. İşte her kıtasal konfederasyonda hala yarışan takımların kesin dağılımı.

UEFA (Avrupa)

Avrupa elemeleri grup aşaması tüm hızıyla devam ediyor. 54 ülke, 12 gruba ayrılmış 16 yer için yarışıyor. Hala yarışta olan takımlar şunlar:

Arnavutluk, Andorra, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, İngiltere, Estonya, Faroe Adaları, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kosova, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, İskoçya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Galler

CONMEBOL (Güney Amerika)

Rekabetçi Güney Amerika elemelerinde, 10 ülke tek bir grupta yedi potansiyel yer için yarışır. Katılımcı ülkeler şunlardır:

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

AFC (Asya)

Asya elemeleri, 18 takımın dokuz potansiyel yer için yarıştığı kritik üçüncü tura ulaştı. Kalan ülkeler şunlardır:

Avustralya, Bahreyn, Çin, Endonezya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Kırgızistan, Kuzey Kore, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan.

CAF (Afrika)

Afrika grup aşamasında 53 ülke 10 kontenjan için yarışıyor. Hala yarışan ülkeler şunlardır:

Cezayir, Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komorlar, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Mısır, Ekvator Ginesi, Eswatini, Etiyopya, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Fildişi Sahili, Kenya, Lesoto, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mauritius, Fas, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, São Tomé ve Príncipe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zambiya, Zimbabve.

CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler)

Ev sahibi ülke elemeyi geçtiği için, geri kalan ülkeler üçüncü ve son eleme turunda yer almaktadır. Beş kişilik kontenjan için mücadele eden 12 takım şunlardır:

Kosta Rika, Küba, Curaçao, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Panama, Surinam, Trinidad ve Tobago.

OFC (Okyanusya)

Okyanusya ilk kez garantili bir yer elde etti ve ikinci ülke play-off yoluyla elemeyi geçebilecek. Üçüncü eleme turunda şu 8 takım yer alıyor: