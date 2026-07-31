FIFA'dan UEFA'nın eleştirilerine yanıt: Kimse futbolu satmıyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), "FIFA Forward Enterprise" projesi önerisiyle ilgili resmi bir açıklama yayınlayarak, tüm üye federasyonlarla açık ve demokratik istişareler yürütmeye tam olarak bağlı olduğunu vurguladı ve planlanan istişare sürecinin aksamasına yanlış medya haberlerinin yol açtığının altını çizdi.

Başta UEFA olmak üzere birçok kıtasal federasyon projeye şiddetle karşı çıkmış ve bu öneride ısrar edilmesi halinde tüm FIFA turnuvalarını boykot edeceklerini taahhüt etmişti.

FIFA, açıklanan görüş ve endişelere yanıtlar içeren açıklamalar sundu. Uluslararası federasyon resmi bir açıklamasında şunları söyledi: "FIFA Forward Enterprise projesinin önerilen kuruluşuyla ilgili olarak ilgili kıtasal federasyonların dile getirdiği görüş ve endişeleri dinledik ve geçen salı günkü ilk medya haberlerinden bu yana ortaya çıkan konuları ele almak istiyoruz."

FIFA, istişarelere ilişkin tutumunu şu sözlerle vurguladı: "Kamuoyu önünde ifade edilen görüş ve endişelere saygı duyuyor ve açık ve demokratik istişareler yürütme taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz. Planlanan istişare süreci, gerçeğe aykırı medya haberleri nedeniyle aksamaya uğradı ve her üye federasyonun gerçeklere dayanarak oy kullanma hakkını kullanabilmesini sağlamak için bu süreci ilerleteceğiz."

Uluslararası federasyon, önerinin hedeflerini şu sözlerle açıkladı: "Proje, yalnızca FIFA'nın tüm üye federasyonlarının kendi ülkelerindeki futbolun ticari mülkiyetine anlamlı bir biçimde sahip olma fırsatını elde etmesini sağlamak için önerildi ve bu, futbolun ruhu, yönetişimi ya da bizzat FIFA'nın yönetişimi pahasına gerçekleşmemektedir."

FIFA, ortalıkta dolaşan söylentileri kesin bir dille yalanladı ve doğrudan şunları belirtti: "Kimse futbolu satmıyor. Bu, FIFA'nın asla düşünmeyeceği bir şeydir."

FIFA, herkesin demokratik haklarının altını şu sözlerle çizdi: "Herkesin muhalefetini ifade etme ve daha fazla açıklama talep etme hakkı vardır, ancak hiçbir kurum tek başına dünya çapındaki 211 üye federasyonun tamamını temsil ettiğini iddia edemez. Her üye federasyona öneriyi inceleme imkânı tanınmalı ve kendi geleceğinin şekillenmesinde söz sahibi olmalıdır; işte FIFA'nın demokratik ilkeleri bunlardır."

Uluslararası federasyon, mali ve düzenleyici önerinin ayrıntılarını gözden geçirerek, "FIFA Forward Enterprise" projesinin, FIFA etkinliklerinin hayata geçirilmesine yönelik ticari ve düzenleyici faaliyetleri, FIFA'nın kalıcı olarak sahip olduğu ve yönettiği bir yan şirkete aktaracağını ve ortaya çıkacak ticari değerin 211 üye federasyonun tamamı arasında dağıtılacağını, böylece her federasyonun kendi ülkesindeki futbola somut biçimde yatırım yapabileceğini belirtti.

FIFA, finansmanın ayrıntılarını açıklayarak, öneri kapsamında her üye federasyonun, projeye yönelik bireysel destek tutumundan bağımsız olarak, önümüzdeki dört yıl boyunca (2027-2030) "FIFA Forward Gelişim" finansmanından 20 milyon ABD doları alacağını belirtti. Finansmandaki bu artışın, "FIFA Forward Enterprise" projesinin, FIFA'nın ticari operasyonlarının tüm üye federasyonların yararına daha etkin bir şekilde yönetilmesi yoluyla ürettiği ek gelirlerden kaynaklandığını ifade etti.

FIFA, "FIFA Fast Forward" programının ayrıntılarını açıklayarak, bunun her üye federasyon için ek 20 milyon ABD doları değerinde tek seferlik ve istisnai bir gelişim finansmanını temsil ettiğini ve "FIFA Forward Enterprise" önerisinin devam etmesi halinde tüm üye federasyonlar için programa katılımın tamamen isteğe bağlı olacağını belirtti. Bunun, kontrolden vazgeçilmeden veya FIFA'nın yönetişim yapısı herhangi bir şekilde değiştirilmeden dış yatırımlar aracılığıyla finanse edileceğini vurgulayan federasyon, üye federasyonların çoğunluğunun desteği olmadan FIFA'nın ticari faaliyetlerinin değişmeden kalacağını ve "FIFA Forward Enterprise" projesinin kurulmayacağını da belirtti.

Uluslararası federasyon, bu bileşenlerin istişare sürecinin başlangıç noktasını temsil ettiğini ve bu sürecin bir parçası olarak tartışmaya açık olduğunu; sürecin, bunların tümüyle ya da her bir maddenin ayrı ayrı onaylanmasını, reddedilmesini veya değiştirilmesini kapsayabileceğini belirtti.

FIFA açıklamalarını temel ilkeler hakkında şu sözlerle tamamladı: "'FIFA Forward Enterprise' önerisinin tüm bileşenlerinin dayandığı ilkeler; benzeri görülmemiş bir gelişim finansmanı sunmak, sporumuzun ticari fırsatlarının gerçek anlamda küresel mülkiyetini sağlamak ve tüm üye federasyonlar için demokratik bir süreç aracılığıyla tam bir kendi geleceğini belirleme hakkını gerçekleştirmektir."