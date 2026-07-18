FIFA’dan sürpriz karar… Arjantin, “tartışmalı olayı” tekrarlamakta serbest

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Arjantin milli takımının “Falkland Adaları Arjantin’e aittir” yazılı pankartı kaldırmasıyla ilgili tartışmalara son verdi ve Arjantin’e, yarın Pazar günü İspanya ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası finalini kazanması halinde bayrağı yeniden sergilemesi için yeşil ışık yaktı.

İngiliz "Sky Sports" kanalı, dünya futbolunu yöneten kuruluşun onay verdiğini açıkladı. Çalışma grubu başkanı Andrew Giuliani'ye göre, FIFA yönetmelikleri kendi düzenlediği turnuvalarda stadyumlarda herhangi bir siyasi gösteriyi yasaklasa da, Arjantinli oyuncuların görüşlerini ifade etmelerine izin verildiği düşünülüyor.

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi yendikten sonra sahada "Falkland Adaları Arjantin'e aittir" yazılı bir pankart açarak, FIFA kurallarını açıkça ihlal etmiş ve büyük bir tartışma yaratmıştı.

Birleşik Krallık kapsamlı soruşturma talep ediyor

Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana pankart olayı siyasi bir boyut kazandı; Birleşik Krallık olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep ederken, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ise oyuncularının tutumunu anladığını belirtti.

Arjantin kıyılarının 600 kilometre açığında yer alan bir İngiliz takımadaları olan Falkland Adaları, on yıllardır egemenlik konusunda anlaşmazlık yaşayan Londra ile Buenos Aires arasındaki ilişkilerde hâlâ hassas bir konu olmaya devam ediyor.

1982 yılında, Arjantin’in adaları işgal etmesinin ardından iki ülke arasında kanlı bir savaş patlak vermiş ve İngiliz kuvvetleri 74 günlük çatışmanın ardından Falkland Adaları’nı geri almıştı. Savaşta 649 Arjantinli ve 255 İngiliz hayatını kaybetmişti.

Milli, tutumunu değiştirip oyuncuları destekliyor

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Mili, başlangıçta durumu önemsizmiş gibi gösterdi ve Çarşamba günü şöyle dedi: “Olayları abartmayalım. Falkland Adaları, ucuz milliyetçi jestlerle değil, akıllı bir diplomasi yoluyla geri alınacaktır.”

Ancak Mili kısa sürede tutumunu değiştirdi ve oyunculara tam desteğini açıkladı; Falkland Adaları’na yönelik duyguların “tüm Arjantinliler tarafından paylaşılan bir duygu olduğunu ve bunu ifade etmenin tamamen onların hakkı olduğunu” belirtti.

Devlet Başkanı, “Gerçekten de Falkland Adaları Arjantin’e aittir ve onları geri alacağız, ancak bunu diplomatik yollarla ve hareketlerimizde sağduyulu davranarak yapacağız” diyerek, futbolculara destek vermekle diplomatik ilişkileri korumak arasındaki hassas dengeyi yansıtan bir açıklama yaptı.