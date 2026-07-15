FIFA'dan olağanüstü bir karar... Dünya Kupası finalinde tartışmalı bir değişiklik bekleniyor

İspanya milli takımı, önümüzdeki Pazar günü New York’taki Jersey Stadyumu’nda oynanacak Dünya Kupası final maçını sabırsızlıkla bekliyor ve Çarşamba günü İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak maçın galibini merakla takip ediyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesi, İngiliz basınında yer alan haberlere dayanarak, devre arası molasının normal süresinin iki katından fazla, yani 30 dakikaya kadar uzayabileceğini aktarıyor.

Bu istisnai durum, FIFA’nın bu süreyi maç öncesinde gerçekleştirilecek devasa bir gösterinin ikinci bölümü için kullanmak istemesine bağlanıyor.

İngiliz "The Times" gazetesi, bu gösteride Justin Bieber, Shakira (Dünya Kupası'nın resmi şarkısının sahibi), Madonna ve Coldplay gibi dünyaca ünlü sanatçıların yer alacağına işaret etti.

Burada akla gelen soru şu: FIFA bunu yapabilir mi? Normalde 15 dakika olan devre arası süresini uzatabilir mi? Cevap evet.

Katalan gazetesi şöyle ekledi: “Aslında, geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’ndan bir örnek var; Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki final maçında devre arası 24 dakika sürmüştü.”

Ancak anahtar, FIFA tarafından yayınlanan turnuva yönetmeliğinde de yatıyor.

1. maddeye göre, “Bu tüzüğün amaçları doğrultusunda FIFA’nın diğer bağlayıcı kuralları veya kararları uygulanabilir. Çelişki durumunda, FIFA tarafından uygulanan bu kurallar ve kararlar bu tüzüğe üstün gelir ve FIFA 26. Dünya Kupası’nın hazırlanması, düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesinde yer alan tüm taraflar bunlara uymak zorundadır.”

Aslında, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (IFAB) kurallarının maç süresi ile ilgili 7. maddesinde, “Oyuncuların devre arasında 15 dakikayı geçmeyecek bir molaya hakkı vardır; ayrıca ilk uzatma devresinden sonra su içmek için kısa bir mola (bir dakikayı geçmeyecek şekilde) verilebilir” denilmektedir.

Buna ek olarak, kurallarda “Yarılar arası mola süresinin turnuva yönetmeliğinde açıkça belirtilmesi gerekir ve bu süre ancak hakemin izniyle değiştirilebilir” denilmektedir.