FIFA'dan Fransa-Paraguay maçıyla ilgili acil karar

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), son günlerde sık sık iklimsel dalgalanmaların yaşandığı ABD'nin Philadelphia kentindeki hava koşullarına ilişkin endişelerin artmasına rağmen, Fransa ile Paraguay arasındaki son 16 turu maçının belirlenen tarihte oynanacağını bugün Cumartesi günü doğruladı.

Fransız RMC kanalının haberine göre, 2026 Dünya Kupası’ndaki birçok maçın geçtiğimiz haftalarda ABD’nin çeşitli bölgelerini vuran şiddetli fırtınalardan etkilenmesi ve bazı maçların ertelenmesi ya da tarihlerinin değiştirilmesi gerekmesine rağmen, maç önceden planlandığı gibi zamanında başlayacak.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), resmi bir açıklamada hava koşullarındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, oyuncuların ve taraftarların güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Hava koşullarını izlemeye devam ediyoruz ve yeni bilgiler elde edilir edilmez sizlerle paylaşacağız” denildi; bu ifade, koşullar gerektirdiği takdirde FIFA’nın her türlü önlem almaya hazır olduğunu ima ediyor.

Bu merakla beklenen karşılaşma, Fransa milli takımının İsveç’i 3-0’lık net bir galibiyetle yenerek son 16 turuna yükselmesinin ardından gerçekleşecek. Paraguay milli takımı ise, turnuvanın şimdiye kadarki en büyük sürprizlerinden biri olarak Almanya’yı penaltı atışlarında heyecan verici bir galibiyetle yenerek aynı tura adını yazdırdı.