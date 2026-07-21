Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybetmesinin ardından Arjantin Milli Takımı'nın olası disiplin ihlalleriyle ilgili bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Uluslararası federasyon, pazar günkü maçın ardından MetLife Stadyumu'nda yaşanan olayları incelemek üzere bir disiplin ve etik başsavcısı atadı.

Suçlu bulunmaları halinde, Arjantinli bazı oyuncular ve teknik ekip üyeleri ağır cezalarla karşı karşıya kalırken, Arjantin Futbol Federasyonu da bir kez daha para cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya.

FIFA resmi bir açıklamayla şunları söyledi: "İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finaline ilişkin ilgili maç raporlarının değerlendirilmesinin ardından ve FIFA Disiplin Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca, Disiplin Komitesi, maç sonrası olaylarla ilgili olası kanun ihlallerini soruşturmak üzere bir disiplin ve etik başsavcısı atadı."

Açıklamada şöyle denildi: "Başsavcının raporunun tamamlanmasının ardından, FIFA Disiplin Komitesi tarafından ek ayrıntılar bildirilecek."

Arjantin Milli Takımı, 1-0 kaybettiği maçtaki sert oyun tarzı nedeniyle bir kez daha eleştirilere maruz kaldı; normal sürenin sonuna doğru Enzo Fernandez iki sarı kart görerek oyundan atıldı. Maçın bitiminin ardından ise Nahuel Molina, sevinç gösterisi yaparak önünden koşan Rodri'ye göğsüne vurdu; Arjantin'in yardımcı antrenörü Roberto Ayala da Dani Olmo ile bir tartışmaya karıştı.

Bitiş düdüğünün ardından, İspanya'nın savunmacısı Eric Garcia'nın boynundan tutması nedeniyle Leandro Paredes de oyundan atılmış gibi göründü; ancak bu kırmızı kart durumu daha sonra FIFA'nın resmi kayıtlarından kaldırıldı ve uluslararası federasyon, maç sonrasında orta saha oyuncusuna karşı herhangi bir disiplin işlemi uygulanmadığını teyit etti.

Bunun sonucunda, oyuncuya yönelik herhangi bir men veya ceza, FIFA Disiplin Komitesi'nin açabileceği geriye dönük bir soruşturmadan kaynaklanacak.

FIFA ayrıca geçen hafta, Falkland Adaları'nı çevreleyen tartışmanın ardından İngiltere'ye karşı oynanan yarı final maçının raporlarını değerlendirdiğini teyit etti.