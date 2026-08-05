Uluslararası Futbol Federasyonu, bugün çarşamba akşamı 211 federasyona bir mektup göndererek, başta Dünya Kupası olmak üzere uluslararası turnuvaların bir bölümünün satışına ilişkin projenin çökmesinin ardından, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile federasyonun üst düzey yetkilileri arasında Rabat'ta düzenlenen acil toplantının ayrıntılarını açıkladı.

"As" gazetesine göre, FIFA mektubunda son dönemde gündeme gelen bazı konuları ele aldı: "Toplantının amacı, son birkaç günün gelişmelerini görüşmek ve sizleri en son gelişmelerden haberdar etmekti. Toplantıda, öncelikle FIFA yönetiminin 2026 Dünya Kupası'nın başarılı bir şekilde organize edilmesini sağlayan üstün çalışması takdirle karşılandı. Bu, tek bir ekip olarak çalışan ve tam bir uyum içinde olan Başkan, Genel Sekreter ve FIFA yönetiminin iş birliği olmasaydı gerçekleşemezdi."

FIFA şöyle devam etti: "Herhangi bir karışıklığı gidermek adına, Genel Sekreter ve toplantıda hazır bulunan FIFA yönetim kurulu üyeleri, FIFA'nın 211 üye federasyonu tarafından seçilen tek kişi olan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya tam desteklerini teyit ederler. FIFA Başkanı da kendi vizyonunun hayata geçirilmesindeki temel ve istisnai çalışmaları için Genel Sekreter'e ve FIFA yönetimine tam desteğini teyit eder."

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Rabat'ta düzenlenen toplantının bazı ayrıntılarını da açıkladı; buna göre: "Toplantıda, bu vizyonu hayata geçirmeyi amaçlayan; FIFA Başkanı, Genel Sekreter ve yönetim kurulu arasındaki operasyonların, iletişimin ve etkileşimin etkinliği ve verimliliğinin sürekli olarak geliştirilebileceği, hatta geliştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Bugünkü toplantının sonuçlarının FIFA'nın yönetişimini güçlendireceğine, örgüte olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacağına ve dünya genelinde futbolu geliştirme görevimizi sürdürürken, yaklaşan büyük etkinliklere ve zorluklara birlik ve şeffaflık içinde hazırlanmamıza olanak sağlayacağına tam bir güven duyuyoruz."

Ayrıca FIFA Forward projesinin kurulmasına yönelik başarısız girişim konusunda özeleştiri de yaptı: "Bu bağlamda, projenin kurulmasına ilişkin önerideki hataların varlığını kabul ediyoruz; amacımız hiçbir zaman FIFA Konseyi'ni ve üye federasyonları bu süreçten dışlamak değildi. Farklı hareket etmemiz gerekirdi. Önerinin medyaya sızmasının ardından da hataların olduğunu kabul ediyoruz."

Haksızlığa uğradığını hissetmiş olabilecek federasyonlardan da özür diledi: "Bu hatalar için lütfen içten özrümüzü kabul edin. Bunların bir daha tekrarlanmamasını sağlamaya kararlıyız. Bu amaçla, gerekli analizi yapacağız ve bu konuya ilişkin bir rapor bir sonraki FIFA Konseyi toplantısında sunulacak. Ayrıca, bildiğiniz üzere, üye federasyonlar ve FIFA Konseyi tarafından onaylanmak üzere sunulması planlanan öneri geri çekilmiştir."

Şöyle devam etti: "Öneri geri çekildikten sonra, FIFA kendi bütünlüğüne, iyi yönetişimine ve prosedürlerine yönelik hiçbir saldırıya müsamaha göstermeyecek ve adını ve itibarını korumak ve muhafaza etmek için gerekli tüm önlemleri alacaktır."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Her şeyden bir ders çıkarıyoruz ve bu deneyim, operasyonlarımızı geliştirmeye devam etmemize yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, bazı hatalar yapılmış olsa da, FIFA'nın düzenleyici çerçevesine tam olarak riayet edildiğini belirtmek gerekir. 211 üye federasyonun, kıta konfederasyonlarının ve FIFA'ya bağlı bölgesel federasyonların yararına olacak şekilde, FIFA Forward programı aracılığıyla futbolun gelişiminin nasıl güçlendirilebileceğini analiz etmek için sizlerle iş birliğine devam edeceğiz. Sorularınızı yanıtlamaya tamamen hazırız ve yakında sizlerle şahsen bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz. Saygılarımla, Mattias Grafström (Genel Sekreter)."