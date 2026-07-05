FIFA, cezalı ABD'li forvet Balogun hakkında aniden çok şaşırtıcı bir karar aldı

Folarin Balogun, Pazartesi gecesi Salı sabahına karşı ABD’nin Belçika ile oynayacağı maçta sahaya çıkabilecek. The Athletic’in haberine göre, kendisine gösterilen kırmızı kartın cezası kaldırıldı.

Balogun, ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçın (2-0) son dakikalarında, bir rakiple konuşurken ağzını kapattığı için kırmızı kart görmüştü.

Bu Dünya Kupası'nda bu nedenle kırmızı kart gören ilk oyuncu o değildi. Miguel Almiron (Paraguay-Türkiye maçı) ve Piero Hincapié (Meksika-Ekvador maçı) da aynı ihlal nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Yine de Balogun, FIFA’nın cezasını şartlı cezaya çevirmesi nedeniyle sahaya çıkabilecek. Bu, FIFA kuralları kitabının 27. maddesine göre mümkündür. Bir yıl içinde aynı tür bir faul yaparsa, bu Dünya Kupası’ndaki kırmızı kart cezası da cezalarına eklenecektir.

ABD, kırmızı karta itiraz etmemiş olmasına rağmen, karar geri alındı. Bu Dünya Kupası’nda ülkesi adına şimdiden üç gol atan forvet, dolayısıyla Belçika karşısında normal şekilde oynayabilecek.

Bu durum Ricardo Pepi için kötü bir haber. PSV’nin forveti, Belçika maçında nihayet ilk 11’de yer alacaktı, ancak şimdi bu fırsatı kaçırmış oldu.