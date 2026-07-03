FIFA, Brezilya ve İngiltere maçlarıyla ilgili acil bir karar almayı değerlendiriyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Meksika’nın başkenti ve New York şehrini tehdit eden şiddetli gök gürültülü fırtınalar ve olası sel uyarılarının ardından, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turundaki iki kritik maçın tarihini öne almayı değerlendiriyor.

Brezilya Futbol Federasyonu sözcüsü, Greenwich Saati ile akşam 9'da New York'taki MetLife Stadyumu'nda oynanması planlanan Brezilya-Norveç maçına atıfta bulunarak, "Değişiklik söz konusu ve FIFA'nın kararını bekliyoruz" dedi.

Pazar günü gece yarısı (12:00 GMT) Mexico City’de oynanması planlanan İngiltere-Meksika maçı ise ertelenme ya da 6 saat öne alınma riskiyle karşı karşıya; bu durum, maçı Brezilya-Norveç maçıyla aynı saatte çakışmasına neden olabilir.

Milli takıma yakın kaynaklara göre, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) resmi olarak program değişikliği konusunda bilgilendirilmedi; bu durumu bir antrenman seansı sırasında gazetecilerden öğrendi.

Mevcut turnuvada halihazırda 3 maç hava koşullarından etkilenmişti; Meksika-Ekvador maçı gök gürültülü fırtınalar nedeniyle tam bir saat ertelendi, Fransa-Irak maçı ise Philadelphia’daki kötü hava koşullarıyla bağlantılı güvenlik nedenleriyle iki saat gecikti.