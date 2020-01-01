Blatter'e bir suç duyurusu daha

FIFA yönetimi eski başkan Blatter'in müze ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter, bir yolsuzluk soruşturmasıyla daha gündeme geldi.

AP'de yer alan habere göre mevcut FIFA yönetimi, incelediği dosyalarda usulsüzlük bulduktan sonra Blatter hakkında suç duyurusunda bulundu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre suç duyurusunun içeriği 2016'da yapılan ve her yıl zarar eden FIFA Dünya Futbol Müzesi'nin ihale sürecini içeriyor. 140 milyon dolara malolan projenin gerçekleştirilmesi sürecinde UEFA'nın eski başkanı Michel Platini'ye de 2 milyon dolar rüşvet verildiği belirtildi.

2015 yılında FIFA'daki görevinden uzaklaştırılan ve altı yıl futboldan men cezası alan İsviçreli Blatter'in cezası hala sürüyor.