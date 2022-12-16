FIFA Başkanı Infantino, Katar'daki turnuvayı 'gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası' olarak görüyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı "şimdiye kadarki en iyi turnuva" olarak andı.

Infantino, Katar'a emeklerinden dolayı teşekkür etti

FIFA'nın gelirinin 7,5 milyar dolar olduğunu doğruladı

Gelecek turnuvanın bütçesi 11 milyar dolar olarak belirlendi

NE OLDU? Infantino, 'şimdiye kadarki en iyi turnuva' olarak andığı Katar'a organizasyondaki emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ülkede 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için 220 milyar dolardan fazla para harcandığı öğrenilmişti. Maçlara ev sahipliği yapan sekiz stadyumun bir kısmı sıfırdan inşa edildi. Diğerlerinde ise yoğun yenileme çalışmaları yapıldı.

NE SÖYLENDİ? FIFA Başkanı Gianni Infantino şunları söyledi: "Dünya Kupası benzersiz bir birleştirici güç. Katılan tüm çalışanlara ve gönüllülere, şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası olmasına yardım ettikleri için teşekkür ederiz. Stadyumlarda 3.27 milyon seyirci vardı. 62 maçı olaysız ve keyifli bir atmosferde geçirdik."

BÜYÜK RESİM: FIFA Başkanı ayrıca pandeminin vurmasına rağmen önceki turnuvadan daha fazla gelir elde ettiklerini açıkladı: "Pandeminin vurduğu bir dönemde 7,5 milyar dolarlık geliri doğrulayabiliriz. Bu oldukça dikkay çekici, bunun gerçekleşmesini sağlayan herkesi tebrik ediyoruz. Gelecek turnuvanın 11 milyar dolarlık bütçesi var ve neredeyse 10 milyar doları futbola doğrudan geri dönecek."

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SIRADA NE VAR? FIFA 2022 Dünya Kupası finali, 18 Aralık'ta Fransa ile Arjantin arasında oynanacak.