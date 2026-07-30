FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya ülke genelinde stadyum yasağı

Alman siyasetçi Sascha Binder, Almanya Futbol Federasyonu'na (DFB) FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ülke çapında stadyum yasağı getirmesi çağrısında bulundu. Sosyal demokrat siyasetçi, bu dikkat çekici önlemle FIFA başkanının tartışmalı planlarına karşı güçlü bir mesaj vermek istiyor.

Gündeme gelen gelişmenin nedeni, FIFA'nın başta Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere ticari hakları yeni bir şirkete devretme planı. Bu şirkette özel yatırımcıların da hisse edinebileceği, bu hafta ortaya çıkan ve doğrudan büyük eleştiri toplayan bir plan.

Teklife sadece UEFA sert şekilde karşı çıkmadı, birçok ulusal futbol federasyonu da itirazlarını dile getirdi. Tartışma artık siyasi arenaya da taşınmış durumda.

SPD milletvekili Binder, Infantino'ya karşı sert adımlar atılması çağrısında bulunduğu bir mektubu DFB'ye gönderiyor. Söz konusu mektup Alman gazetesi BILD'in elinde.

Binder, "Bir dizi hata ve vahim kararın ardından gelinen son dip nokta, Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını yatırımcılara satma önerisi. Sembolik bir mesaj vermek için sizden Gianni Infantino için tüm Alman futbol kulüplerinde geçerli ülke çapında bir stadyum yasağı getirmenizi istiyorum. Bu, kulüplerin ve DFB'nin artık futbolla hiçbir ilgisi olmayan, yalnızca başka çıkarlarla hareket eden insanların futbolu mahvetmesine izin vermediğini açıkça ortaya koyar" diye yazdı.

Alman siyasetçi bu çağrısıyla, futbola kendi görüşüne göre daha fazla ticarileşmeye karşı korunması gerektiğini açıkça göstermek istiyor. DFB ile Alman kulüplerinin FIFA'ya ortak şekilde güçlü bir mesaj vermesi gerektiğini düşünüyor.

Şimdilik Alman Futbol Federasyonu'nun bu talebe kulak vermeye hazır olup olmadığı bilinmiyor. DFB, Binder'in mektubuyla ilgili henüz kamuoyu önünde bir açıklama yapmadı.

Infantino ise çarşamba günü planı etrafında oluşan tepkiye ilk kez kamuoyu önünde bizzat yanıt verdi. Kendi kaydettiği bir videoda FIFA Başkanı, kendisine göre zorunlu bir rota değişikliğinin söz konusu olmadığını vurguladı. Infantino, "FIFA Forward Enterprise aslında bir öneri, bir teklif" dedi.

FIFA Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, demokratik bir sürecin parçası. Her şeyden önce bu bir fırsat, bir zorunluluk değil. Biz bunu bu öneriyi sunma sorumluluğumuz olarak görüyoruz ve bu konuda herkesle konuşmaktan memnuniyet duyarız."



